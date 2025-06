Resumen diario: Wall Street registra un alza ante la distensión en Oriente Medio 🔽 Se intensifica la caída del gas natural y el petróleo

El Nasdaq 100 sube un 1,6 % y alcanza m谩ximos hist贸ricos. El sector tecnol贸gico contin煤a su impresionante racha alcista en las bolsas mundiales. Lideran las alzas las empresas de semiconductores como Nvidia y AMD , que avanzan un 2 % y un 5 %, respectivamente.

El sector energ茅tico sigue bajo presi贸n, con empresas como Exxon Mobil y Chevron registrando ca铆das. Esto sugiere un desplazamiento de capital hacia los sectores tecnol贸gico y financiero a medida que disminuyen las tensiones vinculadas al conflicto en Oriente Medio. Tambi茅n se observa toma de beneficios en valores del sector defensa.

Los mercados europeos muestran a煤n mayores alzas. El CAC 40 franc茅s se mantiene estable, mientras que el DAX alem谩n avanza un 1,6 %. El tipo de cambio EUR/USD se fortaleci贸 m谩s de un 0,4 %.

Los datos de confianza del consumidor en EE. UU. decepcionan. Seg煤n la encuesta del Conference Board, la confianza cay贸 inesperadamente a 93, por debajo de los 99,8 de abril y de los 98 de mayo. Las expectativas de inflaci贸n disminuyeron ligeramente, situ谩ndose en el 6 %, frente al 7 % en mayo.

El 铆ndice de precios de viviendas S&P Case-Shiller para 20 谩reas metropolitanas de EE. UU. mostr贸 un alza interanual del 3,4 %, inferior al 4 % estimado y por debajo del 4,1 % del mes previo. Ajustado estacionalmente, los precios bajaron un 0,3 %, m谩s de lo previsto (-0,1 %). Los datos mensuales indicaron una ca铆da del -0,2 % frente al -0,1 % anterior. El 铆ndice manufacturero de Richmond super贸 levemente las expectativas, registrando -7 frente al -9 estimado.

Jerome Powell complet贸 su primer d铆a de testimonio ante el Congreso. La Reserva Federal se帽al贸 que el impacto de los aranceles sobre la inflaci贸n probablemente se evidencie con las cifras del IPC para junio, julio y agosto , lo que sugiere que una decisi贸n del FOMC sobre recortes de tasas podr铆a no producirse antes de dicho per铆odo.

En los mercados de divisas , se observ贸 una ca铆da del d贸lar estadounidense frente al yen japon茅s y al franco suizo. El par USD/JPY cay贸 por debajo de los 144,60, y el 铆ndice del d贸lar estadounidense (DXY) retrocedi贸 un 0,55 %.

La inflaci贸n en Canad谩 se mantuvo en l铆nea con las previsiones , situ谩ndose en el 1,7 % interanual, sin cambios respecto al mes anterior. No obstante, el IPC mensual subi贸 un 0,6 % , por encima del 0,5 % previsto y del 0,1 % anterior. El IPC subyacente aument贸 un 0,6 % mensual, frente al 0,3 % anterior.

El petr贸leo cae m谩s de un 4,5 % , tras confirmarse un acuerdo de alto el fuego entre Donald Trump y el primer ministro israel铆 Benjam铆n Netanyahu . Adem谩s, los futuros sobre gas natural tambi茅n registraron ca铆das, ya que el mercado percibe menores probabilidades de interrupciones en el Estrecho de Ormuz, mientras que las previsiones meteorol贸gicas apuntan a un clima m谩s fr铆o de lo habitual en EE. UU.

El oro cae m谩s de un 2 % en operaciones intrad铆a. La reducci贸n del riesgo geopol铆tico 鈥攁l menos temporal鈥 elimina un factor clave que hab铆a impulsado recientemente los precios del metal precioso. Desde una perspectiva t茅cnica, el retroceso de hoy llev贸 el precio al nivel del promedio m贸vil exponencial de 50 d铆as (l铆nea azul en el gr谩fico), que ha actuado como soporte clave en la tendencia alcista del ORO en los 煤ltimos meses.

El bitcóin sube un 2 %, impulsado por el optimismo general en los mercados bursátiles y la debilidad del dólar.

