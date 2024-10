Resumen diario: Wall Street sube ignorando el fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos 🗽

La sesión del miércoles en las bolsas europeas trajo claros beneficios.El DAX alemán cerró la sesión con un alza del 1% y el CAC 40 francés con un alza del 0,6%. El holding de moda Kering subió casi un 1,5% tras el anuncio de un nuevo director general de la marca Gucci.

Las actas de la Fed de la última reunión indicaron una falta de sorpresas importantes que pudieran afectar la volatilidad del mercado de divisas o de los índices. Algunos miembros estuvieron a favor de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre; La Reserva Federal indicó una gran confianza en que la inflación seguirá disminuyendo, a pesar de la sólida salud proyectada de la economía estadounidense.

Los índices de Wall Street suben. Destacaron los contratos en el Dow Jones, que subió casi un 0,9%, acercándose a máximos históricos cerca de 42.800 puntos.

Las ventas mayoristas de Estados Unidos en agosto cayeron inesperadamente un -0,1% intermensual, frente al 0,4% previsto, tras un aumento del 1,1% en julio.

Los comentarios de Collins, Logan y Bostic en la Reserva Federal de Estados Unidos sugieren que el banco reconoce los riesgos inflacionarios y puede suavizar sus pronósticos de recortes de tasas si los datos disponibles lo justifican. Sin embargo, las autoridades siguen confiando en alcanzar el objetivo de inflación del 2%.

El dólar se está fortaleciendo hoy, como se ve en una subida de más del 0,4% en el Dólar Index y una caída de casi el 0,4% en el EUR-USD; Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años subieron más de 3 puntos básicos hasta el 4,07% hoy.

El índice de volatilidad VIX cayó más del 3% hoy, impulsado por un sentimiento consistentemente positivo en Wall Street y la caída de los precios del petróleo.

Los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos indicaron un aumento de 5,8 millones de barriles, frente a los 1,6 millones previstos y los 3,89 millones previstos anteriormente, mientras que las existencias de gasolina y destilados cayeron bruscamente. - Destilados: -3.124 millones (-1.754 millones estimados; -1.284 millones anteriormente)

- Cushing: +1.247 millones (anteriormente +840.000).

- Gasolina: -6.304 millones (estimación -1.000 millones; anteriormente +1.119 millones)

- Utilización de la capacidad de refinería: -0,90% (estimación 0,00%; anteriormente -3,30%) Los futuros de índices chinos se recuperaron ligeramente después de informes de que el Banco Popular de China considerará emitir bonos gubernamentales adicionales; JD.com y Alibaba siguen cayendo entre un 2 y un 3%, profundizando las ventas masivas de ayer

La plata y el oro tuvieron otra sesión a la baja hoy; bajando un 0,8% y un 0,5%, respectivamente. La volatilidad entre las materias primas agrícolas fue muy limitada hoy, a pesar de las preocupaciones sobre una temporada de huracanes en Estados Unidos que podría afectar el clima interno y las cosechas; el cacao destacó con un avance del 4%

Estados Unidos espera una escalada de acciones chinas "injustificadas" en el Golfo de Taiwán, durante las maniobras navales chinas, el 10 de octubre.

Irán transmitió que si Israel no ataca "entonces no habrá guerra", mientras que cualquier ataque se enfrentará con "miles de cohetes" volando hacia Israel. El Ministro de Defensa Galant transmitió que un ataque israelí sería mortal y preciso, a diferencia del de Irán.

Estaba previsto que el presidente israelí Netanyahu mantuviera conversaciones hoy con el presidente Biden y la viceprimera ministra Kamala Harris. Anteriormente se informó que el viaje del ministro de Defensa israelí, Galant, al Pentágono había sido cancelado. Irán, por otro lado, participó hoy en conversaciones con Arabia Saudita.

El sentimiento del mercado de criptomonedas es débil; Bitcoin cae más del 1% y cae por debajo de los 62.000 dólares. Chainlink pierde casi un 5%

