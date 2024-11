Resumen diario: Wall Street y el dólar en retroceso

Los índices estadounidenses terminan la semana con una clara presión a la baja. El índice Nasdaq 100 está cayendo más de un 2,3%, mientras que el S&P 500 ha bajado un 1,35% y el Russell 2000 ha bajado un 1,5%.

La presión también es evidente en los mercados europeos. El DAX alemán cerró la sesión con una pérdida del 0,3%, el CAC 40 francés está perdiendo un 0,6%, el FTSE MIB italiano está cotizando a la baja un 0,5% y el FTSE 100 del Reino Unido está ligeramente por debajo del nivel de referencia (-0,05%).

Los datos de ventas minoristas de Estados Unidos mostraron una mejora en la confianza del consumidor estadounidense. La lectura de octubre mostró un crecimiento por encima de las expectativas (+0,4% m/m; pronóstico: 0,3%; anterior: 0,8%). Por otra parte, la lectura subyacente se situó ligeramente por debajo de las previsiones (0,1%; previsión: 0,3%; anterior: 1%).

También fueron ligeramente positivos los datos de producción industrial, que cayeron más de lo esperado en octubre (-0,3% m/m; previsión: -0,4%; anterior: -0,3%), respaldados por un aumento del índice manufacturero Empire State de Nueva York (31,2; previsión: -0,7; anterior: -11,9).

La ​​jefa de la Fed de Boston, Susan M. Collins, dijo que no ve ninguna presión a la baja sobre las tasas de interés estadounidenses, pero en un intento de mantener la economía estadounidense sana, no descarta otro recorte en diciembre. Según Collins, el mercado laboral estadounidense parece estar en pleno empleo.

Un ritmo más lento de recortes también fue respaldado por el jefe de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, quien indicó que no hay consenso sobre un nivel de tasa de interés neutral.

En el mercado de divisas, el yen japonés es el que mejor se comporta hoy, perdiendo un 1,4% frente al dólar estadounidense. En general, el dólar es el que está sujeto a la mayor presión a la baja.

El mercado de criptomonedas está tratando de recuperar terreno después de la caída de ayer. Bitcoin está subiendo actualmente un 2,4% y se cotiza cerca de los 90.000 dólares. Se observa un sentimiento particularmente bueno de forma continua en el sector de las altcoins, con proyectos como Algorand y Cardano ganando un 20,5% y un 14,3%, respectivamente.

También se observa un sentimiento relativamente bueno en el mercado de metales preciosos. El oro ha resistido la fuerte tendencia bajista y termina la sesión con un beneficio simbólico del 0,05%. Los contratos de platino se negocian un 0,1% más alto, mientras que el paladio se comporta mejor (+0,8%). Sin embargo, se observan caídas en la plata (-0,3%).

En el mercado de materias primas, el petróleo y el crudo WTI están cayendo (2,1% y 2,4%, respectivamente), mientras que el Gas Natural está subiendo (+1,2%).

