Resumen diario: Wall Street y el petróleo avanzan

Los principales índices de Wall Street recuperan terreno tras la venta masiva del miércoles. El US100 sube más de 1%, apoyado en datos macroeconómicos de EE.UU. que superaron las expectativas, desde permisos de construcción hasta producción industrial y pedidos de bienes duraderos, fortaleciendo al dólar estadounidense.

Según Citadel Securities, los inversores minoristas están comprando acciones del sector software a un ritmo récord en su plataforma (datos monitorizados desde 2017). En palabras de la firma: “El nocional neto en nuestra plataforma ha alcanzado niveles que nunca antes habíamos observado.”.

Citadel señaló además que la magnitud, persistencia y amplitud de las compras han superado claramente los máximos anteriores, posicionando al inversor minorista como una fuente clave de demanda incremental a comienzos de 2026. La demanda diaria promedio en dólares de acciones estadounidenses (del 2 de enero al 13 de febrero) fue aproximadamente 25% superior al récord previo de 2021 y casi el doble del promedio registrado entre 2020 y 2025.

El apetito por riesgo se extiende a las opciones

El impulso también se ha trasladado al mercado de opciones. La participación minorista en 2026 ya se sitúa en niveles históricamente elevados. El volumen promedio diario de opciones en lo que va del año es casi 50% superior al promedio 2020–2025 y más de 15% por encima del ritmo del año pasado.

Los inversores minoristas en opciones han sido compradores netos en 41 de las últimas 42 semanas, lo que sugiere un apetito por riesgo sostenido más que un posicionamiento puntual.

Dólar fuerte, pero el oro también sube

A pesar del fortalecimiento del índice dólar y de una caída cercana al 0,5% en el EUR - USD, los metales preciosos avanzan con fuerza.

El oro sube casi 2,5% e intenta consolidarse de forma decisiva por encima del nivel psicológico de 5.000 dólares por onza, mientras que la plata se dispara hasta 5%. Este movimiento también podría estar respaldado en parte por flujos minoristas.

Datos macroeconómicos de EE.UU.

Producción industrial (m/m): 0,7% (Esp: 0,4%; Ant: 0,4%; Rev: 0,2%)

Producción industrial (a/a): 2,3% (Ant: 1,99%)

Producción manufacturera (m/m): 0,6% (Esp: 0,4%; Ant: 0,2%)

Utilización de capacidad: 76,2% (Esp: 76,6%; Ant: 77,3%; Rev: 75,7%)

Pedidos de bienes duraderos (m/m): -1,4% (Esp: -1,8%; Ant: 5,4%)

Pedidos de bienes duraderos subyacentes (m/m): 0,9% (Esp: 0,3%; Ant: 0,4%)

Bienes duraderos excl. defensa (m/m): -2,5% (Ant: 6,6%)

Bienes duraderos excl. transporte (m/m): 0,9% (Esp: 0,3%; Ant: 0,4%)

Permisos de construcción: 1,448 millones (Esp: 1,400m; Ant: 1,411m)

Viviendas iniciadas: 1,404 millones (Esp: 1,310m; Ant: 1,272m)

Materias primas: cacao y petróleo en direcciones opuestas

El cacao profundiza su caída y retrocede más de 6% en la sesión. En lo que va del año, los precios acumulan un desplome superior al 45%. Ghana (segundo mayor productor mundial) redujo la semana pasada los precios pagados a agricultores en casi 30%. Costa de Marfil, el principal productor global, mantiene sin cambios el precio oficial hasta el final de la temporada principal (31 de marzo), aunque existen reportes que apuntan a una posible rebaja.

En contraste, el petróleo sube más de 3,5% ante el aumento del riesgo de escalada militar en Oriente Medio, después de que Estados Unidos trasladara equipamiento militar adicional a la región.

Fuente: xStation5