Resumen diario: Wall Street y los metales preciosos intentan rebotar 📈 Microsoft cae 12%

- El mercado intenta estabilizarse, pero la presión sigue dominando: el desplome de Microsoft afecta a las Big Tech, mientras el riesgo geopolítico impulsa al petróleo y la aversión al riesgo golpea a criptomonedas y acciones.
- El mercado intenta estabilizarse, pero la presión sigue dominando: el desplome de Microsoft afecta a las Big Tech, mientras el riesgo geopolítico impulsa al petróleo y la aversión al riesgo golpea a criptomonedas y acciones.
- El sentimiento en Europa fue mixto durante la jornada. El DAX alemán cayó más de 2% tras una fuerte venta en el gigante del software SAP, que decepcionó por su backlog y generó preocupaciones sobre la demanda de sus soluciones. En el Reino Unido, el FTSE subió poco menos de 0,2%, mientras que el CAC 40 francés cerró prácticamente plano.
- La venta en las acciones estadounidenses se aceleró después de que una caída superior al 10% en Microsoft arrastrara a todo el sector de software. Las acciones de Microsoft acumulan ahora un retroceso cercano al 12%, ante el temor de que el gasto en inversiones relacionadas con inteligencia artificial (CAPEX) esté volviéndose excesivo. Ni siquiera una subida superior al 10% en Meta Platforms fue suficiente para revertir el ánimo en el segmento de Big Tech, y los inversionistas se preparan ahora para el reporte de resultados de Apple tras el cierre de la Apertura americana.
- El NASDAQ 100 cayó inicialmente cerca de 2,2%, pero actualmente retrocede alrededor de 1,6%, intentando estabilizarse de forma tentativa tras la fuerte venta. El Dow Jones Industrial Average es el índice que mejor resiste, mientras que el S&P 500, con menor peso tecnológico, cae 0,8%. Entre las grandes capitalizaciones, Meta Platforms, IBM, Lockheed Martin y Caterpillar lideran las subidas de la jornada; las cuatro compañías sorprendieron positivamente con sus resultados trimestrales.
- La venta en renta variable también se trasladó a otros activos que venían subiendo recientemente, incluidos los metales preciosos. El oro retrocedió desde su máximo histórico cercano a los USD 5.600 por onza y ahora cotiza alrededor de USD 5.350, mientras que la plata rebotó desde USD 106 hasta casi USD 115 por onza.
- Los precios del petróleo suben cerca de 3% y se aproximan a los USD 70, en un contexto de mayor riesgo de un eventual ataque de Estados Unidos contra Irán. Estados Unidos ha concentrado fuerzas navales significativas en torno a Irán, y Donald Trump advirtió que, si Teherán no firma un acuerdo nuclear, el país se vería forzado a actuar.
- Según datos de la Administración de Información Energética (EIA), la variación semanal de los inventarios de gas natural en Estados Unidos fue de -242 bcf, frente a -238 bcf esperados y -120 bcf previos. Los futuros de gas natural Henry Hub retrocedieron tras el informe, ya que la caída estuvo prácticamente en línea con las previsiones, aunque por la tarde el precio rebotó hacia USD 3,85 por MMBtu.
- En el mercado cambiario, el EUR/USD “defendió” la zona de 1,19 y avanza lentamente nuevamente por encima de 1,195. Las criptomonedas continúan cayendo junto a un Bitcoin más débil, que retrocede más de 5% hasta ubicarse apenas por debajo de los USD 84.000; Ethereum cae alrededor de 6%, hacia los USD 2.850.
Fuente: xStation5
Acuerdo comercial EE.UU.–India: todo lo que necesitas saber y por qué movió mercados
Cierre de mercado: Acciones caen y termina el cierre del gobierno en EE.UU (03.03.2026)
PayPal se desploma 20% tras despedir a su CEO y reportar resultados bajo expectativas
Fin al cierre gubernamental de los Estados Unidos
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "