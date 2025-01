Revolución de la IA: ¿qué sabemos hasta ahora sobre el proyecto Stargate? 🔎🖋️

El Proyecto Stargate: una inversión revolucionaria del sector privado para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos La iniciativa comenzará con una inversión inicial de 100 mil millones de dólares, con el objetivo de establecer a EE. UU. como líder indiscutible en tecnología de inteligencia artificial. Stargate busca generar miles de nuevos empleos y tener un impacto significativo en la economía global y el futuro de la humanidad. Los objetivos del proyecto son ambiciosos, y el capital aportado no tiene precedentes. Tanto EE. UU. como Donald Trump planean liderar la próxima revolución tecnológica en las próximas décadas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los socios clave incluyen a Oracle, NVIDIA, Arm y Microsoft, con Masayoshi Son (CEO de SoftBank) como presidente, proporcionando liderazgo sólido y profunda experiencia tecnológica. Declaraciones de OpenAI y SoftBank sobre el proyecto "Estamos orgullosos de anunciar el Proyecto Stargate, una colaboración revolucionaria liderada por SoftBank y OpenAI, que planea una inversión total de 500 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años para crear la infraestructura más avanzada del mundo para el entrenamiento de modelos de IA en EE. UU." Ubicación del Proyecto Stargate El proyecto comienza en Texas, con planes de expansión a 20 ubicaciones en todo el país. Aprovechando el liderazgo operativo de OpenAI y la supervisión financiera de SoftBank, Stargate se basa en años de colaboración entre OpenAI y socios como NVIDIA y Microsoft, utilizando la plataforma Azure para el desarrollo avanzado de inteligencia artificial. Esta asociación permitirá la creación y operación de sistemas informáticos avanzados para entrenar los modelos más sofisticados y ofrecer productos innovadores de IA. Inteligencia Artificial General (AGI) Por supuesto, un objetivo indirecto de este proyecto—y la mayor ambición de Sam Altman (fundador de OpenAI)—es desarrollar un modelo o modelos que cumplan con los criterios de Inteligencia Artificial General (AGI). Este tipo de modelo, aunque aparentemente futurista, busca lograr una inteligencia igual o superior a la de la mente humana. ¿Qué sigue? A futuro, la prioridad inmediata es completar los primeros centros de datos y expandir las operaciones a otros estados. SoftBank supervisará las responsabilidades financieras, OpenAI liderará todo el proceso operativo y Oracle apoyará el desarrollo de la infraestructura con contribuciones de MGX y otros interesados. Las empresas se beneficiarán de forma significativa. OpenAI avanzará en su investigación sobre AGI y consolidará su posición como líder en inteligencia artificial; SoftBank fortalecerá su portafolio de IA y Oracle ampliará sus servicios en la nube. Impacto en los mercados bursátiles Con planes tan optimistas, que el mercado apenas comienza a entender, no es sorprendente que las empresas tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial estén liderando las alzas y llevando a Wall Street a nuevos máximos históricos. Las acciones de NVIDIA, un socio estratégico en el proyecto, registraron un alza del 4.2% hoy. De manera similar, las acciones de Oracle subieron más del 7%. Las acciones de los sectores de semiconductores e inteligencia artificial son las que mejor se comportan en Wall Street hoy (esquina superior derecha del mapa de calor).

Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "