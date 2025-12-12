Rivian Automotive: ¿estrella emergente o burbuja en el mercado EV?

Rivian Automotive es un fabricante de vehículos eléctricos autónomos, conocidos como “AEV”.

Se trata de una compañía relativamente pequeña y de nicho, considerando el carácter extremadamente intensivo en capital de la industria automotriz, con una capitalización bursátil de “solo” 23.000 millones de dólares. Aun así, la valorización de la empresa muestra un sólido desempeño en la sesión de hoy, pese al negativo sentimiento general del mercado.

Las acciones de la compañía registran un alza cercana al 16% en la jornada, impulsadas por el anuncio realizado ayer sobre un producto disruptivo. Según la administración de Rivian, su nuevo procesador propietario para conducción autónoma, RAP1, ofrecería un rendimiento varias veces superior al de líderes del sector como Tesla. Además, la solución sería hasta 50 veces más eficiente que los procesadores estándar actualmente utilizados por Rivian.

Más allá de la potencia de cómputo, la cadena de suministro también juega un rol clave. La empresa diseñó el chip internamente y lo producirá en colaboración con TSMC, rompiendo su relación con Nvidia.

Pero ¿es esto suficiente para revertir la débil trayectoria reciente de la compañía? Conviene recordar que Rivian debutó en el mercado en 2021 con una valorización cercana a los 180 dólares por acción. Hoy, el precio se sitúa en torno a 19 dólares, lo que representa una caída de casi 90%. ¿A qué se debe este desplome?

Principalmente, al hecho de que la compañía —pese a llevar varios años en el mercado— sigue siendo no rentable. El mercado ha perdido una parte relevante de la confianza en el segmento de los AEV y en las empresas que no han logrado generar beneficios incluso en condiciones favorables. Actualmente, el sector está dominado por soluciones maduras de Waymo, Tesla y diversas marcas chinas. ¿Se trata entonces de una anomalía temporal dentro de una tendencia bajista?

No necesariamente. Podría tratarse de un punto de inflexión para la compañía.

Incluso en sus primeras etapas de desarrollo, Rivian ha demostrado en reiteradas ocasiones que puede competir en calidad de soluciones con actores que cuentan con un capital mucho mayor. La empresa dispone de amplias reservas de efectivo —cercanas a los 7.000 millones de dólares—, las pérdidas se reducen año a año y las nuevas soluciones abren una oportunidad real para competir por cuota de mercado.

En los últimos trimestres, Rivian ha registrado un crecimiento sin precedentes: los ingresos aumentaron 78% interanual, mientras que las ventas del segmento de software se dispararon 320%. Los inversionistas interesados en la evolución de este mercado deberían seguir de cerca la información relacionada con R2, que se perfila como un competidor directo de Tesla. A diferencia de esta última, Rivian no enfrenta una carga política relevante, cuenta con soluciones propietarias de alto nivel y una cadena de suministro mucho más resiliente.

RIVN.US (D1)

Fuente: xStation5

