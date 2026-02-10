S&P 500 ¿podrá con los 7.000?

El mercado está haciendo exactamente lo que suele hacer cuando el ruido macro aprieta, pero la estructura aguanta. El viernes pasado vimos algo que no ocurre todos los días: una señal clara de giro en el índice de volatilidad, el VIX, después de varias sesiones de tensión acumulada. No fue una intuición ni una sensación de “ya toca rebotar”; fue una señal técnica y de sentimiento bastante limpia. Y funcionó. El rebote llegó con rapidez, con decisión, y devolvió al mercado a una zona mucho más cómoda.

Desde entonces, el contexto ha cambiado de tono, pero no de fondo. Los datos de ventas minoristas en Estados Unidos, publicados hoy, han sido flojos. Diciembre cerró plano, cuando el consenso esperaba crecimiento. Eso explica parte de las dudas intradía, el freno en algunos sectores y la sensación de que el consumo, el gran motor de la economía estadounidense, empieza 2026 con algo menos de gasolina. No es una señal de recesión inmediata, pero sí un aviso de que el ritmo no es tan sólido como parecía hace unas semanas.

Aun así, el mercado ha demostrado una cosa importante: sabe convivir con datos mediocres mientras la tendencia técnica no se rompa. El S&P 500 está intentando romper por encima de los 7.000 puntos, una zona psicológica y técnica de primer orden. Sería una ruptura acompañada de rotaciones internas, con tecnología algo más débil, consumo discrecional aguantando y sectores defensivos entrando cuando hace falta. Eso sería una buena señal.

Lo interesante es que este movimiento encaja perfectamente con lo observado en volatilidad. Cuando el VIX gira desde niveles elevados y no vuelve a acelerar al alza tras los primeros datos negativos, suele indicar que el mercado ya ha descontado gran parte de las malas noticias. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo ahora. El dato de ventas minoristas no ha provocado pánico, ni ventas agresivas, ni una huida generalizada del riesgo. Ha provocado dudas, sí, pero no ruptura.

Desde el punto de vista técnico, el mensaje es bastante claro. Mientras el S&P 500 se mantenga en torno y por encima de la zona de los 7.000 puntos, el sesgo sigue siendo alcista. No porque el entorno macro sea idílico (no lo es), sino porque el precio manda. Y ahora mismo el precio está diciendo que cualquier retroceso controlado puede ser más una oportunidad que una amenaza.

Además, el trasfondo sigue siendo coherente. El mercado ya asume que la Reserva Federal no tiene prisa por recortar tasas, pero tampoco está endureciendo el discurso. Las expectativas de crecimiento se moderan, pero no se desploman. Y, sobre todo, el posicionamiento tras las últimas semanas de volatilidad es mucho más sano que antes: menos euforia, menos apalancamiento extremo y más selectividad.

En este contexto, lo razonable no es perseguir precios ni anticipar giros dramáticos. Lo razonable es esperar retrocesos, observar cómo se comporta el índice en esta zona clave y vigilar si el mercado es capaz de seguir construyendo mínimos crecientes. Si lo hace, la tendencia continuará. Si no, el deterioro empezará a verse primero en volatilidad y amplitud de mercado, no de golpe en el precio.

Por ahora, el guion sigue intacto. El rebote del viernes validó la señal del VIX. La consolidación por encima de los 7.000 confirmaría la fortaleza. Y los datos macro, aun siendo más débiles, no han sido suficientes para romper la estructura. Mientras eso no cambie, cualquier corrección ordenada en esta zona sigue siendo más una oportunidad que una advertencia. Como casi siempre en mercado, menos ruido y más atención a lo que realmente importa: el comportamiento del precio.

Fuente: xStation5