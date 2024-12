➡️S&P 500 sube antes de la decisión de la Fed

¿Recortará la Fed las tasas por última vez en este ciclo? 💵 Los mercados esperan la decisión de la Fed a las 16:00 GMT -3 La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos se anunciará hoy a las 16:00 GMT -3, mientras que la rueda de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, comenzará media hora después. Sin embargo, a las 16:00 GMT -3, además del nivel de las tasas de interés y el comunicado, también conoceremos las últimas proyecciones macroeconómicas, junto con el famoso gráfico de puntos, que muestra las expectativas de los banqueros centrales estadounidenses sobre los niveles futuros de las tasas de interés. Los últimos datos de la economía estadounidense han añadido un aire bastante confiado al mercado actual. Sin embargo, la clave para la reacción será lo que ocurra el año que viene con las tasas. Últimamente se ha hablado mucho de un recorte "hawkish" y de posponer las reducciones durante un tiempo. Pero, ¿existe la posibilidad de que el recorte de hoy sea el último del ciclo? Expectativas del mercado La inflación del IPC y del IPC básico rebotaron en noviembre, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, no observamos una gran sorpresa, lo que probablemente reforzó la opinión de los responsables de las políticas de que el recorte de hoy estará justificado. El mercado ve una probabilidad del 99% para el recorte de hoy. La situación es definitivamente más interesante más adelante: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado ve solo una probabilidad del 17% para un aumento en enero

Para marzo de 2025, la probabilidad de un aumento es del 52%, y combinada con la de enero es de poco menos del 68%

¡Para junio de 2025, un recorte combinado incompleto todavía está descontado!

Expectativas del mercado para las tasas de interés el próximo año. Fuente: Bloomberg FInance LP El mercado ha cambiado su actitud de manera bastante drástica. Hace solo unos meses, esperaba tasas del 3% a mediados de 2025. Ahora se espera una tasa del 4,0% a mediados, mientras que para fines del próximo año las tasas podrían alcanzar un mínimo del 3,75%. La forma en que el mercado ve el futuro es muy importante. La curva de futuros de tasas ha subido drásticamente en comparación con la reunión anterior. Se podría sospechar que las expectativas de los propios banqueros cambiarán bastante. La mediana para el próximo año apuntaba al 3,4%, mientras que la mediana para 2026 (así como para 2027 y el largo plazo) apuntaba al 2,9%. Suponiendo el recorte de hoy, el rango principal para las tasas sería del 4,5%, lo que dejaría la perspectiva de 3 recortes el próximo año. Esperamos que la Fed reduzca sus expectativas en al menos un recorte para el próximo año.

El mercado consideraría que ningún cambio sería moderado. No obstante, se indica que si la inflación se elevara al 2,5% y la tasa de interés real neutral se evaluara en el 1,75%, entonces se podría incorporar en los precios un tipo de interés neutral nominal del 4,3%. Esto sugeriría que el movimiento de las tasas de hoy podría ser el último. Si bien este no es el escenario base, no se puede descartar. El gráfico de puntos probablemente mostrará tasas menos esperadas para 2025 y 2026. Fuente: Bloomberg FInance LP ¿Qué mostrarán las previsiones macroeconómicas? El año que viene es incierto debido a las políticas de Trump. Las políticas proteccionistas conducirán a una política fiscal laxa, lo que podría conducir a una mayor inflación. El crecimiento del PIB ha sido sólido este año, por lo que la Fed potencialmente puede permitirse posponer los recortes durante más tiempo. Si las previsiones muestran un crecimiento más fuerte para el próximo año que el 2,0%, esto podría sugerir un enfoque más restrictivo por parte de la Fed. Lo mismo se aplicará a la inflación. Recientemente, la proyección de inflación básica se redujo al 2,2% para 2025. Sin embargo, si se eleva al 2,5%, eso implicaría una tasa de interés neutral más alta. La Fed todavía ve un regreso al objetivo en 2026 en este momento. El cambio en las previsiones puede sugerir un enfoque más agresivo en el futuro.

Previsiones macroeconómicas de septiembre. Fuente: Reserva Federal de EE. UU. ¿Cómo reaccionará el mercado? Un recorte teóricamente agresivo, es decir, una sugerencia de que otro recorte tendrá que esperar, podría llevar a una venta masiva temporal en Wall Street y a un fortalecimiento del dólar estadounidense. Los rendimientos de los bonos a 10 años subieron al 4,4%, lo que sugiere que el mercado espera tasas de interés neutrales más altas. Sin embargo, ¿podrían las tasas más altas ser un obstáculo para Wall Street? No necesariamente. El momento actual se compara con 1996 y 2019. En ese entonces, los ciclos de recortes consistían en 3 movimientos (por supuesto, en 2020 tuvimos una pandemia y no contamos esos recortes). A pesar de la pausa en los recortes en estos dos puntos del tiempo, el S&P 500 ha subido en el primer caso más del 30% desde el último recorte, mientras que en el segundo caso un 12% (aquí, por supuesto, todo se detuvo por las pandemias). S&P 500 y tasas de interés en los EE. UU. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Si la economía es fuerte y las acciones de la nueva administración apoyan a las empresas estadounidenses, esto debería beneficiar al índice principal, aunque por supuesto, en el corto plazo en sí, no se puede descartar una corrección. Además, la mera pausa en las rebajas podría ser buena para el dólar, lo que podría llevar al EUR-USD por debajo de la paridad el próximo año. El US500 está defendiendo un soporte importante en los 6050 puntos. Además de esto, después de hoy tendremos un rollover, en el nivel de unos 70 puntos al alza. Si la Fed es agresiva hoy, no se puede descartar una corrección. Por otro lado, el precio abrirá más alto mañana y además tenemos soporte en el nivel de 6000 puntos y una línea de tendencia alcista. En vista de esto, no se puede descartar que veamos a Papá Noel en la bolsa a finales de este año y se prueben nuevos picos históricos. Fuente: xStation5

