Salesforce sube un 8 % tras presentar un ambicioso pronóstico de ingresos a largo plazo📈

Durante el evento Dreamforce Investor Event, Salesforce presentó una previsión ambiciosa: la compañía espera superar los 60.000 millones de dólares en ingresos para el ejercicio fiscal de 2030. Esta meta sobrepasa la estimación consensuada de Wall Street de 58.370 millones de dólares y aún no incluye los beneficios esperados por la adquisición de Informatica por 8.000 millones de dólares, cuya finalización se prevé próximamente. Las acciones de la empresa subieron cerca del 8 % en la jornada de hoy.

Salesforce estima una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) orgánica superior al 10 % entre los ejercicios fiscales 2026 y 2030, lo que subraya su sólido y estable potencial de expansión en los sectores de nube e inteligencia artificial.

El nuevo marco estratégico a largo plazo de la compañía, denominado “50 para el FY30”, busca lograr una combinación del 50 % entre el crecimiento de suscripciones y el margen operativo no GAAP. Se trata de una hoja de ruta que equilibra la expansión de ingresos con una mayor eficiencia en costos, un aspecto clave en la competencia con Microsoft y Oracle.

Segmento de Datos e IA y crecimiento acelerado

La división de Datos e Inteligencia Artificial generó 1.200 millones de dólares en ingresos en el segundo trimestre, lo que representa un aumento interanual del 120 %.

Por su parte, la plataforma Agentforce AI registró 440 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR). Según la propia compañía, esta cifra podría triplicarse o incluso cuadruplicarse a medida que más clientes implementen completamente la solución.

El nuevo lanzamiento global, Agentforce 360, integra todos los productos en la nube de Salesforce, permitiendo la automatización de flujos de trabajo, la optimización del servicio al cliente y el análisis de datos en tiempo real.

Alianza con Alphabet e integración con Gemini

En su versión más reciente de Agentforce 360, Salesforce amplió su asociación con Alphabet Inc., integrando el chatbot Gemini de Google directamente en el Atlas Reasoning Engine, el “cerebro” de Agentforce.

Esta integración permite a la plataforma crear y gestionar agentes de IA avanzados capaces de automatizar procesos empresariales complejos.

Adquisición de Informatica refuerza el enfoque en datos

La compra de Informatica por 8.000 millones de dólares representa otro paso estratégico hacia la combinación de gestión de datos e inteligencia artificial. Esta operación fortalecerá las capacidades de Salesforce en gobernanza de datos, automatización y modelos de toma de decisiones impulsados por IA.

Tras el anuncio de su nueva previsión, las acciones de Salesforce subieron más del 5 % en operaciones previas a la apertura del mercado, aunque el título aún acumula una caída de aproximadamente el 29 % en lo que va del año.

Las firmas de inversión mantienen su optimismo

KeyBanc – Sobreponderar, precio objetivo: 400 USD

Canaccord Genuity – Comprar, precio objetivo: 300 USD

BofA Securities – Comprar, precio objetivo: 325 USD

Wolfe Research – Rendimiento superior, precio objetivo: 310 USD

Needham – Comprar, precio objetivo: 400 USD

Stifel – Comprar, precio objetivo: 300 USD

¿Una nueva era para Salesforce?

La próxima fase de expansión de Salesforce se basa en tres pilares estratégicos:

Integración de IA y Datos – con la fusión de Agentforce 360 y Gemini, y la adquisición de Informatica. Eficiencia financiera – mediante el marco “50 para el FY30” y un programa de recompra de acciones por 7.000 millones de dólares. Crecimiento orgánico – manteniendo un CAGR superior al 10 % y alcanzando más de 60.000 millones de dólares en ingresos anuales para 2030.

Salesforce se prepara para una década en la que la inteligencia artificial será el eje de su estrategia empresarial, posicionándose como uno de los principales beneficiarios de la transformación digital global.

