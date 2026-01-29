SAP publicó sus resultados del cuarto trimestre, que decepcionaron a los inversores principalmente debido al menor crecimiento en su cartera actual de nube, lo que provocó una fuerte caída en el precio de la acción. A pesar de algunos elementos positivos, como el crecimiento en los ingresos de la nube y la rentabilidad, el mercado reaccionó negativamente por las preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento y la competencia en IA. Las acciones cotizan actualmente casi un 14% por debajo del cierre de ayer y en sus niveles más bajos desde mayo de 2024.

Métricas clave de los resultados de SAP del cuarto trimestre

Ingresos Non-IFRS: 9.680 millones € (esperado 9.740 millones €)

9.680 millones € (esperado 9.740 millones €) Ingresos cloud Non-IFRS (crecimiento interanual en divisas constantes): +26% (esperado +25,8%)

(crecimiento interanual en divisas constantes): +26% (esperado +25,8%) Cartera actual de nube (crecimiento interanual en divisas constantes): +25% (esperado +24,8%)

(crecimiento interanual en divisas constantes): +25% (esperado +24,8%) Beneficio operativo Non-IFRS: 2.830 millones € (esperado 2.790 millones €)

2.830 millones € (esperado 2.790 millones €) BPA Non-IFRS: 1,62 € (esperado 1,52 €)

1,62 € (esperado 1,52 €) Flujo de caja libre: 1.030 millones € (esperado 988,1 millones €)

Datos clave de la compañía y visión histórica. Indicadores de valoración. Fuente: XTB

Previsiones de SAP para 2026

Ingresos cloud Non-IFRS: 25.800–26.200 millones € (consenso 25.960 millones €)

25.800–26.200 millones € (consenso 25.960 millones €) Beneficio operativo Non-IFRS: 11.900–12.300 millones € (consenso 12.020 millones €)

11.900–12.300 millones € (consenso 12.020 millones €) Flujo de caja libre: aprox. 10.000 millones € (consenso 9.480 millones €)

aprox. 10.000 millones € (consenso 9.480 millones €) Se espera que el crecimiento de la cartera actual de nube se desacelere ligeramente respecto a los niveles del cuarto trimestre.

Las acciones de SAP se hunden tras los resultados

Tras la publicación de los resultados, las acciones de SAP llegaron a caer hasta un 11% durante la sesión, firmando su a mayor caída intradía en más de cinco años. El mercado ha castigado a la compañía por su cartera de pedidos, que ha resultado decepcionante. En este escenario, JP Morgan considera que el frenazo en la cartera representa un punto negativo para la firma, aunque señalan como aspecto positivo que el FCF se haya situado por encima de lo esperado, mientras que Goldman Sachs ha destacado el fuerte crecimiento de ingresos cloud, que ha avanzado más de un 26%, aunque espera recortes moderados en las previsiones de ingresos de la firma.

Las acciones de SAP caen hoy por debajo de la EMA de 200 semanas por primera vez desde 2022. El RSI de las últimas 14 semanas está en niveles no vistos desde 2002. En lo que llevamos de año, las acciones de SAP cotizan en negativo, con una caída de aproximadamente un 20%.