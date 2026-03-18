Se acelera la corrección en Wall Street; el Dow Jones cae casi un 1 %

Wall Street cotiza a la baja en la antesala de la decisión de la Reserva Federal, con un sentimiento presionado por datos de inflación al productor más fuertes de lo esperado y la creciente incertidumbre sobre la respuesta del banco central ante un entorno inflacionario más complejo. El Dow Jones cae 351 puntos (-0.8%), el S&P 500 retrocede 0.5% y el Nasdaq Composite también pierde 0.5%, reflejando un mercado que reduce exposición al riesgo horas antes del anuncio de la Fed.

Inflación y presión estructural

La principal sorpresa macro resultó del PPI de EE. UU., que subió 0.7% mensual en febrero, muy por encima del consenso de 0.3%, lo que sugiere que las presiones inflacionarias ya estaban aumentando antes del conflicto con Irán. En otras palabras, la Fed afronta esta reunión sin tener la inflación firmemente bajo control. Según CrossCheck Management, este repunte está impulsado en gran parte por aranceles, que elevan los costos de metales, insumos industriales y manufactura. Bajo esta visión, no se trata de un fenómeno transitorio, sino de una presión estructural sobre los precios que podría extenderse al menos hasta el tercer trimestre. La situación se complica aún más con el comportamiento del mercado energético. Desde el inicio del conflicto con Irán, los precios del petróleo han subido con fuerza, y este impacto aún no se refleja plenamente en los datos de inflación.

Estas preocupaciones son visibles en las materias primas. El WTI sube más de 2%, acercándose a 99 dólares por barril, mientras que el Brent avanza más de 5%, hasta cerca de 109 dólares, impulsado por reportes de un ataque israelí a una importante instalación de gas en la provincia iraní de Bushehr. Al mismo tiempo, Irán ha amenazado con atacar infraestructuras energéticas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, elevando el riesgo de interrupciones en los flujos de petróleo, especialmente a través del estrecho de Ormuz.

La Fed en el centro del mercado

En este contexto, el mercado espera que la Fed mantenga las tasas en el rango de 3.5%–3.75%, pero el foco estará en el tono del comunicado y en las declaraciones de Jerome Powell. Los inversores buscan señales sobre si el banco central considera que el alza del petróleo puede cambiar materialmente el panorama de política monetaria, en un entorno donde convergen inflación persistente, tensiones geopolíticas y riesgos a la baja para el crecimiento.

Cautela en los inversores

Según Ameriprise Financial, los inversores se mantienen cautelosos tanto por la decisión de la Fed como por el nivel elevado del petróleo. A pesar de esto, las acciones siguen encontrando cierto soporte en fundamentos corporativos sólidos, aunque el mercado enfrenta un entorno más defensivo.

Atención en Micron

Más allá de la Fed, el mercado también sigue de cerca los resultados de Micron Technology, que publicará tras el cierre. La acción ha subido cerca de 62% en lo que va del año, impulsada por la fuerte demanda de memoria de alto ancho de banda.

Los movimientos recientes del mercado siguen reforzando este escenario. Los precios del petróleo continúan al alza tras las amenazas de Irán contra infraestructuras energéticas en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, así como después del ataque de Israel a la mayor planta de procesamiento de gas de Irán. Por ahora, este contexto mantiene elevadas las preocupaciones inflacionarias y lleva a los mercados a afrontar la decisión de la Reserva Federal con una postura claramente más defensiva.

El contrato de futuros del Dow Jones (US30) muestra una caída significativa, acercándose a mínimos recientes, lo que refuerza el tono defensivo del mercado en el corto plazo.

Fuente: xStation