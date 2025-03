¿Se espera un repunte de las ventas minoristas en EE. UU.?

Esta semana estará marcada por la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés en EE. UU. Sin embargo, antes de que los inversores conozcan la decisión del banco central estadounidense el miércoles, se publicarán varias noticias sobre la actividad económica en EE. UU. La publicación más importante de hoy es, sin duda, el dato de ventas minoristas de febrero, que en enero cayó inesperadamente un 0,9 %, principalmente debido al frío que impidió realizar compras innecesarias. Calendario económico para hoy: 02:00, China - Datos del mercado laboral de febrero: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tasa de desempleo en China: actual: 5,4 %; previsión: 5,1 %; anterior: 5,1 %. 02:00, China - Datos de ventas minoristas de febrero: Ventas minoristas en China, acumulado anual: actual: 2,98 % interanual; anterior: 3,48 % interanual.

Ventas minoristas: actual: 4,0 % interanual; previsión: 3,8 % interanual; anterior: 3,7 % interanual. 02:00, China - Datos de producción industrial de febrero: Producción industrial en China, acumulado anual: actual: 5,9 % interanual; anterior: 5,8 % interanual.

Producción industrial: actual: 5,9 % interanual; previsión: 5,3 % interanual; anterior: 6,2 % interanual. 12:15, Alemania - Discurso de Mauderer desde el Bundesbank alemán. 12:15, Canadá - Datos del sector inmobiliario y de la construcción de febrero: Inicio de construcción de viviendas: previsión: 246.000; anterior: 239.700. 12:30, Canadá - Compras de valores extranjeros de enero: Previsión: 17.440 millones; anterior: 14.370 millones. 12:30, Estados Unidos - Datos de ventas minoristas de febrero: Ventas minoristas: anterior: 4,20 % interanual.

Ventas minoristas: previsión: 0,6 % intermensual; anterior: -0,9 % intermensual.

Ventas minoristas de control: anterior: -0,8 % intermensual.

Ventas minoristas principales: previsión: 0,3 % intermensual. Previo: -0,4 % intermensual; 12:30, Estados Unidos - Informe de la EIA de febrero: Ventas minoristas sin gasolina ni automóviles: Previo: -0,5 % intermensual; 12:30, Estados Unidos - Datos de producción industrial de marzo: Índice de producción de la Fed de Nueva York: pronóstico: -1,90; Previo: 5,70; 13:00, Polonia - Datos de inflación de febrero: IPC subyacente: Previo: 4,0 % interanual;

