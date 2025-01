Se espera una apertura alcista en Dax40 y Eurostoxx50

En Europa, los índices apuntan a una apertura alcista, especialmente el DAX40 y el EUROSTOXX 50. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el objetivo de inflación del 2% del Banco Central Europeo está a la vista. Lagarde dijo que en 2024, el BCE logró un progreso significativo en la reducción de la inflación y expresó su esperanza de que 2025 sea el año en que se logre el objetivo, en línea con las expectativas y los planes estratégicos. Mercado de divisas En el mercado de divisas, los dólares neozelandés y australiano son los que más se aprecian durante la primera parte del día, con aumentos del 0,2-0,3%. Por otro lado, el dólar canadiense, el dólar estadounidense y el euro se encuentran entre las monedas que más caen. Informes macroeconómicos en Asia Los índices de la región Asia-Pacífico cotizan en su mayoría a la baja durante la primera sesión bursátil del nuevo año. Además, varios mercados, incluidos Japón y Nueva Zelanda, permanecen cerrados debido al segundo día de vacaciones de Año Nuevo. Los mercados bursátiles están abiertos en China, Singapur y Australia. Los índices chinos registran caídas de alrededor del 2,50-3,10%, mientras que el índice australiano sube un 0,66%. La actividad en el sector manufacturero de China creció en diciembre, pero menos de lo esperado. El índice PMI de Caixin para el sector manufacturero cayó a 50,5 puntos, frente a las expectativas de 51,6 y la lectura del mes anterior de 51,5. La caída se puede atribuir al descenso de los pedidos de exportación y a un enfriamiento del optimismo empresarial con respecto a las perspectivas económicas de China. La actividad del sector industrial de la India también se debilitó en diciembre, principalmente debido a una demanda más débil a pesar de la disminución de las presiones de costes y el fuerte crecimiento del empleo. El índice PMI cayó a 56,4, el más débil desde diciembre de 2023, en comparación con 56,5 en noviembre y por debajo de las estimaciones, que apuntaban a un aumento a 57,4. El crecimiento económico de Singapur en el último trimestre de 2024 superó las estimaciones, pero se desaceleró en comparación con el tercer trimestre de 2024 (5,4% en el tercer trimestre de 2024). Según estimaciones preliminares, el PIB creció un 4,3% en los tres meses hasta diciembre en comparación con el año anterior. Los analistas habían pronosticado un crecimiento del 3,8%. Otros mercados Un mayor apetito por el riesgo también está respaldando el sentimiento en el mercado de criptomonedas. Bitcoin ha subido un 1,00% hasta los 95.300 dólares y Ethereum ha subido un 1,30% hasta los 3.400 dólares. En 2024, el iShares Bitcoin Trust de BlackRock lideró los fondos ETFs con entradas netas totales de 37.000 millones de dólares, superando a competidores como Fidelity (12.000 millones de dólares).



