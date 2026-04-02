¿Se reanuda la baja del oro y la plata o ya pasó el peor momento?

El oro y la plata viven uno de sus momentos técnicos más inciertos desde que comenzó el ciclo alcista de 2022. Tras registrar el peor mes desde 2008, con el oro cayendo cerca de un 12% en marzo y la plata perdiendo más de un 19%, ambos metales protagonizaron un rebote de cuatro sesiones que el discurso de Trump sobre Irán interrumpió de forma abrupta el miércoles. El presidente describió el conflicto como casi completo pero anunció golpes adicionales sobre Irán durante las próximas dos o tres semanas. Irán, por su parte, continuó atacando infraestructura en el Golfo y mostró escaso apetito negociador. El metal cedió un 4,3% en una sola jornada, rompiendo su racha alcista. La pregunta que queda sobre la mesa es si lo peor ya pasó o si el rebote fue una trampa técnica dentro de una tendencia bajista que no ha terminado.

Lectura técnica del oro

Fuente: xStation5.

El gráfico H4 del oro captura la tensión del momento con precisión. El precio cotiza en torno a los 4.661 dólares, atrapado entre la SMA 50, que actúa como soporte dinámico, y la SMA 200, que permanece como resistencia principal. El mínimo de corrección en 4.098 dólares fue testado y sostenido, lo que es técnicamente relevante, el mercado encontró compradores en ese nivel. Lo más interesante del gráfico es la convergencia entre el canal bajista que dominó marzo y un canal alcista emergente que se dibuja en el extremo derecho, ambas líneas confluyen en la zona actual, creando un punto de decisión que se resolverá en los próximos días. El RSI es neutral y el MACD positivo con señal alcista sugieren que el momentum de corto plazo favorece a los compradores, pero sin cruzar la SMA 200 no hay señal de recuperación estructural. Las resistencias a monitorear son 4.575, 5.012 y 5.423 dólares.

Lectura técnica de la plata

Fuente: xStation5.

La plata presenta una arquitectura técnica más delicada. Con el precio en 72.34 dólares, el metal cotiza apenas por encima de la SMA 50, un soporte delgado que, si cede, abriría el camino hacia los 61 dólares, mínimo de la corrección ya registrado en el mes. La SMA 200 queda muy por encima, y el canal bajista convergente sigue activo. El ADX en 19.9 con el DI- levemente por encima del DI+ confirma una tendencia bajista débil pero presente, no hay señal de reversión desde el oscilador de fuerza de tendencia. La primera resistencia relevante se ubica en 76.682 dólares, seguida de 95.692 como objetivo de medio plazo solo en caso de recuperación sostenida.

Los dos escenarios que definirán las próximas semanas

El escenario bajista requiere que el oro pierda la SMA 50 de forma sostenida, lo que reactivaría la presión hacia los 4.356 dólares y potencialmente un retest del mínimo en 4.098. Para la plata, la pérdida de 71.229 abriría el camino directo hacia los 61 dólares. La condición de activación es que el crudo se mantenga por encima de los 100 dólares y que la narrativa de tasas altas siga dominando frente a la de desaceleración económica.

El escenario alcista requiere que el oro supere la SMA 200 con cierre sólido, señal mínima para hablar de recuperación estructural, y que la plata recupere el nivel de 76.682 como primera confirmación técnica. El catalizador más directo es una desescalada creíble en Oriente Medio que comprima el crudo por debajo de los 90 dólares y reabra el debate sobre recortes de la Fed en el segundo semestre.

Por ahora, los metales preciosos siguen en un punto de inflexión, una vez que el rebote desde los mínimos mostró que el soporte en 4.098 dólares es real, pero mientras el oro no recupere la SMA 200 y la plata no confirme por encima de 76 dólares, la estructura técnica sigue favoreciendo la cautela sobre la convicción.

Los factores que siguen presionando a los metales preciosos

El oro debería subir con una guerra activa en Oriente Medio, y sin embargo cae o sube de forma inconsistente. El mecanismo es que el crudo caro alimenta la inflación, la inflación reduce las expectativas de recortes de la Fed, y un activo sin rendimiento como el oro pierde atractivo frente a tipos reales más altos y un dólar fortalecido. El mercado ha repriced la política monetaria hacia uno o cero recortes en 2026, y eso es el viento de frente más directo para el metal.

A esto se suma la presión vendedora de los bancos centrales. Turquía vendió y canjeó cerca de 60 toneladas de oro en dos semanas, más de 8.000 millones de dólares, para defender su moneda. TD Securities advierte que no es un caso aislado, los bancos centrales de países importadores de energía que habían sido compradores estructurales en los últimos años tienen ahora incentivos para liquidar reservas y cubrir facturas energéticas denominadas en dólares. Ese flujo vendedor institucional, sumado a las salidas de ETF, que superan las 85 toneladas desde el inicio del conflicto, elimina uno de los pilares más sólidos del rally de 2025.

Por qué el argumento alcista de fondo no ha desaparecido

A pesar del daño acumulado, el consenso de las casas de análisis sigue siendo constructivo en el medio plazo. Goldman Sachs mantiene su objetivo de 5.400 dólares para finales de 2026, argumentando que la demanda de bancos centrales y los recortes de la Fed en la segunda mitad del año seguirán siendo catalizadores estructurales. Wells Fargo elevó su objetivo hasta el rango de 6.100–6.300 dólares, citando el "debasement trade", la tesis de que los déficits fiscales del G7 y la pérdida de credibilidad del dólar como activo de reserva sostendrán la demanda de oro a largo plazo. JPMorgan y UBS convergen en el mismo rango de 6.000–6.300 dólares para fin de año.

El argumento alcista estructural permanece con los déficits fiscales en las grandes economías, diversificación de reservas no revertida de forma permanente, demanda asiática latente, China importó más de 790 toneladas en los primeros dos meses de 2026, el mayor volumen en ocho años, y el potencial regreso de flujos especulativos cuando el conflicto encuentre una salida. El escenario de estanflación que empieza a descontarse en los mercados, inflación alta combinada con crecimiento débil, es históricamente positivo para el oro en el medio plazo, aunque en la fase aguda del shock energético el metal se comporta como activo de riesgo.