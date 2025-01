🔴 SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN DE LA FED

馃搳 Con茅ctate al seminario de LA PRIMERA REUNI脫N DE LA FED DEL 2025 a las 03:30 PM GMT-3 聽 La pr贸xima decisi贸n de la Reserva Federal se produce en un contexto en el que los mercados anticipan que las tasas de inter茅s se mantendr谩n sin cambios en el rango actual de 4.25%-4.50%. Sin embargo, la atenci贸n de los inversores estar谩 puesta en cualquier se帽al sobre cu谩ndo podr铆a retomarse el ciclo de recortes y en c贸mo los funcionarios ven la tasa neutral en el contexto actual. Adem谩s, las recientes medidas econ贸micas de la administraci贸n Trump, en especial aquellas relacionadas con aranceles y pol铆tica fiscal, podr铆an impactar las expectativas de inflaci贸n y la futura trayectoria de la pol铆tica monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Expectativas del Mercado Fuente: CME Seg煤n la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados otorgan una probabilidad del 99.5% a que la Fed mantenga las tasas sin cambios en esta reuni贸n. Sin embargo, las expectativas para el resto del a帽o han sido vol谩tiles. Tras datos mixtos de empleo e inflaci贸n, el mercado ahora descuenta alrededor de 40 puntos b谩sicos de recortes para 2025, lo que sugiere una mayor cautela por parte de los inversores respecto a los movimientos de la Fed.

Fuente: fred Los datos recientes han mostrado que, si bien la inflaci贸n ha seguido una tendencia descendente, a煤n se mantiene por encima del objetivo del 2%. Adem谩s, la econom铆a estadounidense contin煤a mostrando resiliencia, con un crecimiento estable y un mercado laboral s贸lido. La reciente recuperaci贸n del sector tecnol贸gico ha ayudado a sostener los 铆ndices burs谩tiles, pero las tensiones en la renta fija y la incertidumbre en torno a la pol铆tica econ贸mica podr铆an generar volatilidad. Factores Clave a Observar Los inversores estar谩n enfocados en los siguientes temas durante la reuni贸n de la Fed: Perspectiva sobre la Inflaci贸n:

Aunque la inflaci贸n ha disminuido en t茅rminos anuales, la persistencia de presiones en sectores clave como servicios y vivienda podr铆a llevar a la Fed a mantener una postura prudente antes de iniciar un ciclo de recortes. Se espera que Powell reitere que la Fed necesita ver m谩s evidencia de que la inflaci贸n sigue desaceler谩ndose de manera sostenible.

聽 Tasa Neutral y Ritmo de Recortes:

Una de las grandes inc贸gnitas es c贸mo los funcionarios ven la tasa neutral en el contexto actual. En los 煤ltimos meses, algunos miembros de la Fed han sugerido que el nivel de tasas que no estimula ni restringe la econom铆a podr铆a haber aumentado, lo que reducir铆a la necesidad de recortes agresivos. Cualquier referencia a esto ser谩 clave para la evoluci贸n de los mercados de renta fija.

聽 Impacto de las Pol铆ticas de Trump:



Las medidas econ贸micas impulsadas por la administraci贸n Trump, especialmente aquellas relacionadas con aranceles y est铆mulos fiscales , podr铆an generar presiones inflacionarias adicionales. En la reuni贸n de diciembre, varios miembros de la Fed ya hab铆an se帽alado que estas pol铆ticas representan un riesgo alcista para la inflaci贸n , lo que podr铆a hacer que la Fed adopte un tono m谩s restrictivo en su comunicaci贸n.

聽 Condiciones del Mercado Laboral:

A pesar de la solidez del empleo, algunos datos recientes han mostrado cierta moderaci贸n en el crecimiento de las n贸minas no agr铆colas. La Fed estar谩 atenta a cualquier se帽al de deterioro que pudiera justificar una postura m谩s acomodaticia en los pr贸ximos meses. Posibles Escenarios y Reacci贸n del Mercado 聽 Escenario Base: Fed mantiene tasas sin cambios y enfatiza prudencia en futuros recortes Acciones: Neutral a positivo, especialmente en tecnolog铆a y consumo. Bonos: Leve ca铆da en los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo. D贸lar: Se mantiene estable, sin grandes movimientos frente a otras divisas.

聽

Escenario Hawkish: Fed mantiene tasas y sugiere que los recortes podr铆an retrasarse m谩s de lo previsto Acciones: Ca铆das en sectores sensibles a tasas altas, como bienes ra铆ces y consumo discrecional. Bonos: Aumento de rendimientos en la parte corta de la curva. D贸lar: Se fortalece, afectando especialmente a divisas emergentes.

聽

Escenario Dovish: Fed mantiene tasas pero abre la puerta a recortes en el corto plazo Acciones: Subidas generalizadas, lideradas por tecnolog铆a y consumo. Bonos: Ca铆da de rendimientos y recuperaci贸n de bonos. D贸lar: Debilitamiento, beneficiando activos de riesgo y mercados emergentes.

聽

La reuni贸n de la Fed聽 ser谩 clave para definir las expectativas del mercado en cuanto al ritmo de futuros recortes de tasas. Con una econom铆a a煤n resiliente y una inflaci贸n que no ha cedido completamente, la Fed probablemente mantendr谩 un tono cauteloso y depender谩 de los pr贸ximos datos para determinar su pr贸ximo movimiento. Sin embargo, las pol铆ticas econ贸micas de Trump podr铆an agregar un factor de incertidumbre adicional, especialmente si generan presiones inflacionarias inesperadas. Los mercados estar谩n atentos a cualquier se帽al de Powell sobre cu谩ndo y en qu茅 condiciones la Fed podr铆a iniciar su ciclo de recortes, as铆 como a su postura sobre la tasa neutral y los posibles impactos de la nueva administraci贸n en la pol铆tica monetaria.



An谩lisis T茅cnico EURUSD (Intervalo H1) Fuente: xStation El EUR/USD muestra un cambio en su estructura de mercado tras romper la l铆nea de tendencia alcista (en rosa), indicando debilidad en el movimiento previo. Actualmente, el precio se sit煤a en torno a 1.04005, con un soporte clave en 1.03408 y resistencia en 1.05343. Adem谩s, la divergencia bajista en el RSI refuerza la posibilidad de una continuaci贸n bajista, mientras el precio permanece por debajo de la l铆nea de tendencia rota. Este contexto sugiere una transici贸n en el mercado, con los vendedores ganando impulso. En un escenario alcista, un rompimiento por encima de 1.0440, seguido por un cierre s贸lido, podr铆a llevar al precio a probar la resistencia en 1.05343 y niveles superiores. Por otro lado, un rompimiento claro por debajo de 1.0400 y especialmente 1.03408 confirmar铆a la presi贸n bajista, con zona de resistencia en 1.0300 o inferiores US100 (Intervalo H1)





Fuente: xStation El an谩lisis del gr谩fico US100 indica una recuperaci贸n significativa desde los m铆nimos recientes en 20702.62, alcanzando el nivel de retroceso del 61.8% de Fibonacci en 21582.21, que act煤a como resistencia clave actualmente. El RSI muestra una divergencia bajista (l铆nea rosa), sugiriendo una posible p茅rdida de impulso alcista en esta zona, lo que podr铆a derivar en una correcci贸n o consolidaci贸n del precio. Los niveles de soporte relevantes se encuentran en 21426.59 (50% de Fibonacci) y 21078.43 (23.6%), mientras que una resistencia m谩s alta est谩 en 22069.59 (100% de Fibonacci). Para un escenario alcista, el precio necesitar铆a romper de manera convincente el nivel de 21582.21 y consolidarse por encima del retroceso del 61.8%, lo que abrir铆a camino hacia los m谩ximos previos en 22069.59 e incluso el nivel de 22478.90. Sin embargo, si el precio no logra superar esta resistencia y cae por debajo de 21426.59, el mercado podr铆a buscar soporte en niveles m谩s bajos, como 21078.43, confirmando una posible reversi贸n hacia la tendencia bajista.





聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "