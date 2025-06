Según Bessent, China enfrenta una decisión clave 📌

El Secretario del Tesoro de EE.鈥疷U., Scott Bessent, declar贸 durante la cumbre en Z煤rich que China debe decidir si desea actuar como un socio cre铆ble en el escenario internacional, y subray贸 la necesidad de transformar su econom铆a hacia un modelo basado en el consumo. Bessent tambi茅n destac贸 las oportunidades de profundizar la cooperaci贸n entre EE.鈥疷U. y Suiza en inteligencia artificial y servicios financieros. Asimismo, remarc贸 los objetivos de la administraci贸n Trump, como el desarrollo de la manufactura de precisi贸n y el compromiso con mantener a Estados Unidos como un destino atractivo para la inversi贸n, a trav茅s de recortes fiscales y desregulaci贸n. A帽adi贸 que se est谩n llevando a cabo esfuerzos para simplificar las normas financieras globales y los requisitos de capital, en colaboraci贸n con socios suizos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Mercado en tiempo real Los 铆ndices estadounidenses se est谩n recuperando tras una apertura inestable en la sesi贸n al contado. Actualmente, el mayor avance lo registra el 铆ndice de small caps US2000, con una subida del +1,40鈥%, seguido por el US100, que gana un 0,53鈥%, y el US500, que avanza un 0,40鈥%. Al mismo tiempo, se observa un fuerte repunte del d贸lar estadounidense, cuya fortaleza est谩 provocando una ca铆da del 0,60鈥% en el par EUR/USD. 聽 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆

