Sentimiento del consumidor en Alemania peor de lo esperado 📌

Sentimiento del consumidor alemán GfK: -23,6 (Pronóstico: -21,5, Anterior: -21,5): Los temores relacionados con el debilitamiento del mercado laboral han lastrado la lectura.

Expectativas del ZEW suizo: -53,8 (Anterior: 2,4): Es la lectura más baja desde noviembre de 2022.



La confianza económica en Europa está lejos de ser optimista. Pese a ello, el índice Euro Stoxx 50 sube un 9% en lo que va de año. El principal selectivo europeo ha arrancado la sesión de hoy con pérdidas, pero en estos momentos ha logrado recuperarse y cotiza plano con respecto al cierre de ayer.