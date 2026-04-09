Serie Overbalance: USDJPY, NZDUSD, EURCAD (09.04.2026)

El análisis Overbalance tiene como objetivo identificar tres instrumentos financieros, analizados principalmente en temporalidades diaria/cuatro horas (D1/H4). El análisis utiliza únicamente la metodología Overbalance, que ayuda a determinar dónde una tendencia puede continuar o dónde puede revertirse.

El análisis de hoy cubre tres instrumentos, evaluados únicamente en términos de estructuras de corrección 1:1.

EURCAD

A finales de marzo, los precios de EURCAD rompieron una importante estructura bajista 1:1 en el nivel de 1.5948, abriendo el camino para mayores subidas. Actualmente observamos una continuación de la tendencia alcista, y tomando como referencia el mínimo del 9 de marzo, podemos identificar una estructura alcista local 1:1.

En caso de corrección, el soporte clave a corto plazo se mantiene en el nivel de 1.6020, donde se encuentra el límite inferior de esta estructura. Por el contrario, solo un retorno del precio por debajo de 1.5948 podría sugerir un cambio hacia una tendencia bajista. Por ahora, el sentimiento sigue siendo alcista.



EURCAD - temporalidad H4. Fuente: xStation

NZDUSD

Desde febrero de este año, NZDUSD ha estado en tendencia bajista, con el mercado formando repetidamente correcciones de magnitud similar. Actualmente observamos un test del nivel de resistencia clave derivado del retroceso de Fibonacci 1:1 en 0.5828.

Una ruptura sostenida por encima de este nivel podría llevar a un cambio de sentimiento hacia una tendencia alcista. Por otro lado, la defensa de este nivel y el mantenimiento del precio dentro de la tendencia bajista podrían resultar en una reanudación de las caídas y un test de los mínimos recientes en 0.5680. La zona actual es de importancia crítica en el corto plazo.



NZDUSD - gráfico H4. Fuente: xStation

USDJPY

Desde mediados de febrero, USDJPY ha estado en una fuerte tendencia alcista. Recientemente, se produjo una de las correcciones más amplias, con un rango de aproximadamente 240 pips.

La corrección actual tiene el mismo rango que la anterior, marcada en verde, lo que permite identificar un soporte clave en el nivel de 158.10, basado en una proporción 1:1. Si este nivel se mantiene, existe la posibilidad de que la tendencia alcista se reanude y se pongan a prueba nuevos máximos.

Por el contrario, una ruptura por debajo de este nivel podría provocar una reversión de la tendencia y una profundización de las caídas.



USDJPY - gráfico H4. Fuente: xStation