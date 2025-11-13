Siemens tras sus beneficios: ¿Qué salió mal?

El conglomerado alemán Siemens ha publicado sus resultados trimestrales y anuales. La compañía decepcionó a los inversores en todos los frentes, provocando que perdiera cerca del 10 % de su valoración en solo una sesión.

Los ingresos alcanzaron 21,4 mil millones de euros , un aumento interanual del 6 %, quedando apenas por debajo de las expectativas del mercado.

Sin embargo, el BPA tuvo un mal desempeño, cayendo a 2,08, frente a las expectativas de 2,55. Esta fuerte caída se debe a un descenso del 13 % en el beneficio neto del segmento principal de la compañía.

Desde una perspectiva más amplia y de largo plazo, la situación de la compañía empieza a mostrar signos de mejora:

Los ingresos anuales aumentaron a 78,9 mil millones de euros , los pedidos ascendieron a 88,4 mil millones , y el beneficio neto registró un aumento récord del 16 % , alcanzando 10,4 mil millones . Es importante recordar que este resultado se ve afectado por las adquisiciones de Altair y Dotmatics, que costaron 10 y 5 mil millones de euros, respectivamente.

El flujo de caja libre alcanzó un récord de 10,8 mil millones de euros, y la cartera de pedidos al cierre del año ya ascendía a 117 mil millones.

Por segmentos, en términos trimestrales:

Digital Industries fue el de mayor crecimiento, con un avance de hasta el 29 % .

Smart Infrastructure , pese a menores beneficios, logró 20 trimestres consecutivos de expansión en su margen operativo.

Mobility tuvo un desempeño débil, con una caída masiva del 45 %.

Estos resultados habrían sido plenamente satisfactorios para el mercado de no ser por las previsiones de la compañía para el próximo año.

El BPA esperado se sitúa entre 10,40 y 11,00, alrededor de un 7 % por debajo del consenso del mercado. La empresa señala que esta caída se debe a la presión derivada de diferencias desfavorables en el tipo de cambio.

El CEO defendió las decisiones de la compañía y su estrategia durante la conferencia de resultados, subrayando la importancia de generar flujos de caja sólidos. Siemens mantiene objetivos ambiciosos para incrementar su cuota en segmentos más rentables, preservando al mismo tiempo una política de dividendos generosa. La decepción de los inversores con la previsión es comprensible, pero la magnitud de la reacción del mercado sugiere una justificación limitada desde el punto de vista fundamental.

SIE.DE (D1)

Fuente: xStation5

_________

