Soja: China vira hacia Brasil tras cumplir compras comprometidas con EE.UU.

China compró 12 millones de toneladas de soja estadounidense desde octubre, cumpliendo el compromiso, pero solo a través de empresas estatales.

El diferencial de aranceles es amplio, 13% para soja de EE.UU. vs 3% para Brasil .

China reservó 25 cargamentos de soja brasileña en una semana, con embarques para marzo-abril.

Oleada de compras chinas desde Brasil

En la última semana, compradores chinos han reservado al menos 25 cargamentos de soja brasileña con embarques programados principalmente para marzo y abril. Los procesadores privados están cerrando acuerdos para envíos desde febrero, a medida que la cosecha en Brasil cobra impulso.

Los márgenes de molienda para la soja brasileña con entrega entre marzo y junio se mantienen favorables, incentivando a las trituradoras privadas a asegurar suministros desde Sudamérica en lugar de recurrir a la oferta norteamericana.

Este movimiento se produce después de que China cumpliera con los compromisos de compra anunciados por la administración Trump. Desde la distensión comercial iniciada a finales de octubre, China ha comprado aproximadamente 12 millones de toneladas de soja estadounidense en los últimos tres meses.

El diferencial de precios y aranceles

La soja estadounidense entregada en China con flete incluido tiene un precio considerablemente superior al producto brasileño, al punto de que procesarla generaría pérdidas para las trituradoras.

La soja estadounidense enfrenta un arancel del 13%, mientras que la brasileña paga solo 3%. Esta estructura de costos margina a los compradores privados chinos del mercado estadounidense.

Las adquisiciones de soja estadounidense quedaron casi exclusivamente en manos de entidades estatales. Las 12 millones de toneladas compradas desde octubre fueron realizadas en su totalidad por Sinograin y COFCO, mientras los importadores privados permanecieron al margen.

El volumen, aunque significativo para cumplir el compromiso político, queda muy por debajo de las 23 millones de toneladas que China adquirió de Estados Unidos durante la campaña agrícola 2024/25.

Dominio brasileño se consolida

La preferencia china por la soja sudamericana podría afectar la demanda de cargamentos estadounidenses cuando comience la temporada de exportación norteamericana en septiembre. Brasil consolida su dominio como principal productor de soja, le siguen Estados Unidos y Argentina. Mientras que China es el mayor importador de soja del mundo.

Fuente: USDA. Soybean Global Production 2015-2024

Washington ha señalado que Pekín se comprometió a importar al menos 25 millones de toneladas anuales de soja estadounidense hasta 2028, con la posibilidad de retomar compras adicionales hacia finales de este año. Sin embargo, las autoridades chinas no han confirmado públicamente este objetivo.

China ha dado pasos de acercamiento, incluyendo la reducción de aranceles y el levantamiento de prohibiciones a tres exportadores estadounidenses. Aun así, analistas consideran que sería necesaria una reducción arancelaria adicional para que las trituradoras privadas participen en una eventual nueva ola de compras desde EE.UU.

Reunión bilateral y perspectivas

Una posible reunión bilateral en abril podría arrojar avances en materia arancelaria y garantías sobre la cuestión de Taiwán, lo que abriría espacio para nuevos compromisos de compra.

Sin embargo, las fuentes consultadas anticipan que los volúmenes se mantendrían limitados ante la competitividad estructural de la oferta brasileña. Mientras el diferencial de aranceles persista en 10 puntos porcentuales, los importadores privados chinos seguirán priorizando el origen sudamericano.

El factor clave a vigilar es si Washington logra negociar una reducción del arancel del 13% que enfrenta la soja estadounidense. Sin ese ajuste, la participación de EE.UU. en el mercado chino dependerá principalmente de compras estatales con motivación política más que comercial.



Fuente: xStation5

__________



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí