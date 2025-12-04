Solicitudes de desempleo en EE. UU. sorprenden a la baja

Solicitudes de desempleo en EE. UU. (semanales):

Iniciales: 191.000 (Esperado: 219.000; Previo: 216.000; Revisado: 218.000)

191.000 (Esperado: 219.000; Previo: 216.000; Revisado: 218.000) Continuas: 1.939.000 (Esperado: 1.960.000; Previo: 1.960.000)

Las cifras oficiales del Departamento de Trabajo revelan otra caída en las solicitudes de desempleo, muy por debajo de lo que estimaba el mercado.

El nivel de nuevas solicitudes cayó a su punto más bajo desde enero de 2024, mientras que las continuas también retrocedieron ligeramente.

Tras la publicación, el EUR/USD llegó a caer 0,15%, al descontarse una menor presión sobre la Reserva Federal para recortar tasas. Sin embargo, el tipo de cambio recuperó rápidamente la mayor parte del movimiento en cuestión de minutos.

EUR/USD (M1)

Fuente: xStation5

_____