Solicitudes de desempleo en EE. UU. sorprenden a la baja

- Las solicitudes iniciales descendieron con fuerza frente a las expectativas, señalando un mercado laboral más resistente. La reacción inmediata en el mercado mostró una caída del EUR/USD, reflejando apoyo temporal para el dólar.
- Las solicitudes iniciales descendieron con fuerza frente a las expectativas, señalando un mercado laboral más resistente. La reacción inmediata en el mercado mostró una caída del EUR/USD, reflejando apoyo temporal para el dólar.
Solicitudes de desempleo en EE. UU. (semanales):
- Iniciales: 191.000 (Esperado: 219.000; Previo: 216.000; Revisado: 218.000)
- Continuas: 1.939.000 (Esperado: 1.960.000; Previo: 1.960.000)
Las cifras oficiales del Departamento de Trabajo revelan otra caída en las solicitudes de desempleo, muy por debajo de lo que estimaba el mercado.
El nivel de nuevas solicitudes cayó a su punto más bajo desde enero de 2024, mientras que las continuas también retrocedieron ligeramente.
Tras la publicación, el EUR/USD llegó a caer 0,15%, al descontarse una menor presión sobre la Reserva Federal para recortar tasas. Sin embargo, el tipo de cambio recuperó rápidamente la mayor parte del movimiento en cuestión de minutos.
EUR/USD (M1)
Fuente: xStation5
_____
El cobre sigue rompiendo récords mientras Citi refuerza el escenario alcista global
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
Inflación en Chile estable y perspectivas del tipo de cambio: qué está moviendo al dólar
SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "