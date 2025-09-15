Sorprende la inflación en Suiza 💡

Informe de inflación IPP de Suiza en agosto
IPP: Real: -0,6% intermensual. Pronóstico: 0,1%. Anterior: -0,2%.
IPP: Real: -1,8% interanual. Anterior: -0,9% interanual
El par USD/CHF rebota tras los fuertes datos deflacionarios de Suiza. Hay poca probabilidad de un recorte de tipos de interés durante la decisión del Banco Nacional Suizo (BNS) de la próxima semana, pero estos datos podrían justificar dicha medida.
Cotización del par USD/CHF
Fuente : Plataforma de XTB
