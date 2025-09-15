Leer más

Sorprende la inflación en Suiza 💡

03:46 15 de septiembre de 2025

Informe de inflación IPP de Suiza en agosto

El par USD/CHF rebota tras los fuertes datos deflacionarios de Suiza. Hay poca probabilidad de un recorte de tipos de interés durante la decisión del Banco Nacional Suizo (BNS) de la próxima semana, pero estos datos podrían justificar dicha medida.

Cotización del par USD/CHF

 

Fuente : Plataforma de XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

