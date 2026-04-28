SpaceX, OpenAI y Anthropic: la mayor oleada de IPOs de la historia llega sin beneficios y con valoraciones sin precedentes

En algún momento de los próximos 12 a 18 meses, los mercados públicos podrían absorber simultáneamente tres de las empresas privadas más valiosas de la historia. SpaceX apunta a una valoración de 1,75 billones de dólares en un debut previsto para el verano de 2026, OpenAI se acerca a su propia cotización tras reestructurar esta semana su acuerdo con Microsoft y eliminar la exclusividad en la nube y Anthropic cruzó el umbral implícito del billón de dólares en mercados de negociación privada el 27 de abril, con una valoración que ha aumentado un 733% desde octubre de 2025 según datos de The Kobeissi Letter.

LPL Financial estima que las tres juntas podrían añadir 3 billones de dólares de capitalización a los mercados públicos estadounidenses, que hoy suman 69 billones. Lo que hace que esta oleada sea históricamente singular es la combinación de esa escala con una característica compartida que no tiene precedente en debuts de esta magnitud: las tres compañías pierden dinero.

SpaceX

De las tres, SpaceX presenta los fundamentales más concretos y verificables, sus ingresos en 2025 alcanzaron los 18.600 millones de dólares según extractos del registro confidencial revisados por Reuters, y las estimaciones para 2026 apuntan a los 20.000 millones. El negocio de Starlink genera el margen EBITDA más alto del sector espacial, estimado en un 71% por la consultora Quilty Space, impulsado por la integración vertical completa, una vez que SpaceX fabrica sus propios cohetes, satélites, pasarelas terrestres y equipos de cliente. Con 9,2 millones de suscriptores a finales de 2025 y presencia en los segmentos marítimo, empresarial, aeronáutico y gubernamental a través de Starshield, Starlink es el único negocio de internet satelital rentable a escala global.

SpaceX Falcon 9 Axiom Mission 3 Ax-3. 3ª misión astronauta totalmente privada de Axiom Space a la Estación Espacial Internacional (ISS). Fuente: Shutterstock.

La ventaja competitiva de SpaceX se amplía con cada trimestre, el Falcon 9 realizó el año pasado más lanzamientos que todos los demás operadores mundiales combinados, y la versión operacional de Starship, con capacidad de carga superior y reutilización completa de ambas etapas, no tiene equivalente en ningún competidor a corto o medio plazo. Blue Origin falló en su última misión comercial en abril, cuando New Glenn no logró colocar el satélite de AST SpaceMobile en la órbita correcta. Boeing y Lockheed Martin operan con cohetes de un solo uso estructuralmente más caros. Los startups de cohetes reutilizables están años por detrás en el ciclo de desarrollo.

SpaceX registró una pérdida neta de casi 5.000 millones de dólares en 2025, en parte por la absorción de xAI en febrero y los compromisos de gasto en infraestructura para centros de datos orbitales. La estructura accionarial con acciones de Clase B de 10 votos para Musk y ejecutivos garantiza que la compañía cotizará como una entidad de control concentrado, limitando la influencia de los inversores públicos sobre la estrategia. Y la posibilidad de que SpaceX use su liquidez para adquirir Tesla o financiar xAI de forma más agresiva es el riesgo que más preocupa a los analistas.

OpenAI y Anthropic

OpenAI y Anthropic presentan un perfil fundamentalmente diferente, porque ambas son actualmente no rentables, con modelos de negocio que dependen de la conversión futura del crecimiento de usuarios en márgenes positivos. El Wall Street Journal reportó esta semana que OpenAI ha incumplido sus objetivos internos de usuarios activos semanales y de ingresos, con la CFO Sarah Friar expresando preocupaciones sobre la capacidad de la compañía de financiar sus compromisos de gasto en centros de datos si los ingresos no aceleran. La compañía tiene comprometidos 600.000 millones de dólares en gasto futuro de infraestructura y espera consumir los 122.000 millones captados en su última ronda de financiación en los próximos tres años, asumiendo que cumple objetivos ambiciosos de ingresos.

La reestructuración del acuerdo con Microsoft anunciada el 28 de abril elimina un obstáculo relevante para la IPO, la exclusividad en la nube que impedía a OpenAI servir sus productos a través de AWS o Google Cloud. Bajo los nuevos términos, Microsoft mantiene su licencia sobre la propiedad intelectual de OpenAI hasta 2032 y recibe el 20% de sus ingresos hasta 2030 con un tope no divulgado, pero OpenAI puede ahora operar con cualquier proveedor de nube. Amazon anunció que los modelos de OpenAI estarán disponibles directamente en AWS en las próximas semanas.

Anthropic llega a este momento con una ventaja narrativa construida sobre los lanzamientos recientes de Claude Mythos, Claude Code y Claude Cowork, que han generado tracción en los mercados de codificación y enterprise donde OpenAI ha perdido cuota. La última ronda de financiación en febrero valoró la compañía en 350.000 millones, pero los instrumentos pre-IPO en mercados de negociación descentralizada implican una valoración que ya superó el billón de dólares, más del doble en apenas dos meses. Kalshi muestra un 68% de probabilidad de que Anthropic realice su IPO antes del 1 de enero de 2027.

El S&P 500 no las incluirá de inmediato

La mayor implicación práctica para los inversores institucionales es el calendario de inclusión en índices. El S&P 500 (US500) exige cuatro trimestres consecutivos de beneficios GAAP y al menos 12 meses de cotización pública antes de que una compañía sea elegible, Tesla (TSLA.US) listó en 2010 y no entró en el índice hasta diciembre de 2020. Los más de 20 billones de dólares en activos indexados al S&P 500 no podrán comprar estas compañías de forma automática durante al menos uno a varios años tras sus debuts.

El Nasdaq-100 (US100) ofrece un camino más rápido, una vez que anunció recientemente que reducirá a 15 días el período mínimo de cotización para la elegibilidad de inclusión, y Reuters reportó que la inclusión temprana en el Nasdaq-100 era una condición necesaria para la cotización de SpaceX en ese mercado. Con alrededor de 1,4 billones de dólares en activos indexados al Nasdaq-100, la demanda pasiva de inclusion será real pero materialmente menor que la del S&P 500. Neuberger Berman señaló además que el float inicial de SpaceX podría ser de apenas el 3% al 8% de las acciones, lo que limita la capacidad de los índices para incluirla con un peso significativo independientemente de las reglas de elegibilidad.

La dinámica de demanda y el riesgo de la valoración

La paradoja de estas tres IPOs es que la ausencia de acceso público ha creado una presión de demanda que probablemente inflará los precios de debut más allá de lo que los fundamentales justifican en cualquier metodología convencional. Los fondos cerrados con exposición a SpaceX y OpenAI a través de SPVs se han disparado a primas de hasta el 3.000% sobre su valor liquidativo, una señal de que el componente de demanda especulativa es extraordinariamente elevado. Renos Savvides de Neuberger Berman argumentó que ningún gestor de cartera quiere ser el que explique por qué no participó en la IPO de SpaceX, y ese FOMO institucional es un motor de demanda independiente de los fundamentales.

Esa misma dinámica hace que la ventana de tiempo para cerrar estas IPOs sea más estrecha de lo que parece. La llegada de estas compañías a los mercados públicos elimina la prima de escasez que sostiene tanto el precio de los fondos cerrados como la especulación en mercados privados. Una vez cotizadas, los inversores deberán valorarlas con las mismas herramientas que aplican al resto de compañías tecnológicas, crecimiento de ingresos, trayectoria hacia la rentabilidad, y sostenibilidad del gasto de capital.