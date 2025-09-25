Starbucks acelera su reestructuración con cierres de tiendas y despidos

Starbucks atraviesa un momento decisivo en su historia reciente. La compañía anunció un plan de reestructuración valorado en 1.000 millones de dólares para revertir la caída de ventas y la pérdida de competitividad en su mercado principal: Norteamérica.
Las medidas incluyen el cierre de cientos de cafeterías, despidos corporativos y una apuesta por remodelaciones que buscan reforzar el concepto de la marca como espacio de encuentro y comunidad.
Evolución bursátil: caída en las acciones de Starbucks
El anuncio llega en un contexto bursátil complejo. La acción de Starbucks (SBUX) ha mostrado una tendencia bajista desde julio, cuando cotizaba cerca de 97 dólares, hasta los 84 dólares actuales.
En septiembre se observó un rebote, pero el título no logró superar el nivel de 85 dólares, reflejando la cautela de los inversores ante la efectividad del plan de cambios..
Medidas clave del plan de ajuste
Reducción de locales
Starbucks cerrará aproximadamente 1% de sus cafeterías en Norteamérica, quedando con 18.300 ubicaciones a finales de septiembre. Se trata de cierres estratégicos, enfocados en tiendas que no eran rentables o no cumplían con los estándares de experiencia de la marca.
Despidos corporativos
La firma recortará 900 puestos en oficinas, que se suman a los 1.100 eliminados a comienzos del año. El objetivo es simplificar estructuras y destinar más recursos a mejorar la interacción con los clientes.
Impacto financiero
El costo de la reestructuración se distribuirá en 850 millones de dólares para cierres y remodelaciones, y 150 millones en indemnizaciones a empleados.
Remodelaciones e inversión futura
La compañía renovará más de 1.000 cafeterías en los próximos meses, introduciendo espacios más cálidos y funcionales, adaptados a las nuevas preferencias de consumo.
Contexto operativo y de consumo
El desempeño débil de Starbucks responde a un consumidor más sensible a precios, mayor competencia en el segmento premium y seis trimestres consecutivos de ventas negativas.
El CEO Brian Niccol, en el cargo desde hace un año, ha impulsado un menú simplificado, nuevos productos y la iniciativa “Green Apron Service”, con 500 millones de dólares de inversión en horas de trabajo para baristas. Sin embargo, estos cambios aún no revierten la tendencia bajista.
Señales desde el mercado
El análisis técnico muestra un panorama incierto. El índice RSI se ubica en torno a 48 puntos, lo que indica un mercado sin sobreventa clara, pero con presión bajista latente. Los inversores observan como nivel de soporte crítico la zona de 81,50 dólares, mientras que el rango de 88–90 dólares se mantiene como resistencia inmediata. La evolución de la acción dependerá en gran medida de si los próximos reportes reflejan mejoras tangibles en ventas y tráfico en las tiendas.
Starbucks está en plena fase de reajuste: cierra locales no rentables, reduce personal y reinvierte en su red para volver a atraer clientes. El desafío no es menor, pues la compañía debe demostrar que sus cambios estructurales son suficientes para recuperar confianza en el mercado y detener la pérdida de valor en sus acciones.
Fuente: xStation5.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "