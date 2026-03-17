¿Sube o cae? Guerra en Medio Oriente y crudo en $104 marcan el rumbo del Bitcoin

Bitcoin continúa consolidándose en torno a los 73.000 dólares en un entorno global marcado por una creciente tensión geopolítica y una crisis energética que está redefiniendo el comportamiento de los mercados financieros. La criptomoneda ha logrado estabilizarse tras semanas de fuerte volatilidad, mostrando una resiliencia relativa incluso cuando el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue escalando y afectando variables macro clave como el petróleo y la inflación.

La guerra escala y golpea al corazón del mercado energético

En los últimos días, el conflicto ha entrado en una fase más crítica, con ataques directos a infraestructura energética y una intensificación de las tensiones en el Golfo Pérsico. Nuevos bombardeos y operaciones militares han afectado instalaciones clave, mientras que el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, continúa bajo presión, generando disrupciones en el suministro global.

El petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril, con subidas acumuladas cercanas al 50 % desde el inicio del conflicto, en lo que ya se considera uno de los mayores shocks de oferta en décadas. Además, en algunos mercados físicos, los precios han alcanzado niveles extremos, reflejando la gravedad de las interrupciones en el suministro.

Mapa de la infraestructura energética del Golfo Pérsico, con la ubicación y capacidad de refinerías de petróleo y terminales de Natgas en la región. Fuente: The Guardian.

Bitcoin entre el riesgo global y la resiliencia del mercado

En este contexto, Bitcoin ha seguido un comportamiento que confirma su naturaleza híbrida dentro del sistema financiero. Durante los momentos de mayor tensión, especialmente tras los primeros ataques a finales de febrero, el activo cayó con fuerza hacia la zona de los 65.000 dólares, en línea con el clásico movimiento de aversión al riesgo observado en los mercados globales. Sin embargo, a medida que el mercado ha ido absorbiendo el impacto del conflicto, la criptomoneda ha logrado recuperar terreno y estabilizarse por encima de los niveles previos a la guerra, manteniéndose cerca de los 71.000–73.000 dólares en los últimos días.

Este patrón, caída inicial seguida de recuperación, se ha repetido en múltiples episodios recientes, reflejando cómo los inversores reaccionan primero al shock geopolítico y luego vuelven a posicionarse en activos con potencial de crecimiento.

El petróleo se convierte en el verdadero driver del Bitcoin

El mercado ha identificado un factor clave que está guiando el comportamiento de Bitcoin, el precio del petróleo. El conflicto ha generado un canal de transmisión muy claro hacia los activos financieros. A medida que el crudo sube, aumentan las expectativas de inflación global, lo que reduce la probabilidad de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y endurece las condiciones de liquidez. Este entorno suele ser negativo para activos de riesgo como Bitcoin.

De hecho, durante las últimas semanas se ha observado una relación observable pues cuando el petróleo se dispara, Bitcoin cae, pero cuando el crudo se estabiliza o retrocede, el activo digital rebota con rapidez. Este comportamiento refuerza la idea de que la guerra está afectando a Bitcoin principalmente a través del canal macroeconómico, más que por el riesgo geopolítico en sí mismo.

Comparativa histórica entre el precio del Bitcoin y el petróleo crudo Brent desde 2013 hasta 2026. Fuente: CryptoQuant.

Bitcoin fue el primer activo en reaccionar a los ataques, registrando caídas antes de que los mercados tradicionales abrieran. En las semanas posteriores, también ha liderado los rebotes, anticipando movimientos que luego se han visto en otros activos financieros.

El impacto del conflicto ya va más allá del mercado energético. Analistas advierten que las disrupciones en el suministro de petróleo y gas podrían generar un aumento sostenido de la inflación global e incluso riesgos de recesión si la situación se prolonga. En paralelo, activos tradicionales como el oro y la plata han subido con fuerza, reflejando la búsqueda de refugio por parte de los inversores en un entorno de alta incertidumbre. Este escenario coloca a Bitcoin en una posición intermedia, es decir, no actúa como refugio inmediato, pero tampoco se comporta exclusivamente como un activo de riesgo, lo que refuerza su papel como activo híbrido dentro del sistema financiero global.

Análisis técnico

BTC (M15)

​​​​​​​Fuente: xStation.

El precio del Bitcoin viene recuperándose desde la zona baja marcada cerca de 73,500, donde aparece una zona de demanda clara. Desde ahí rompió al alza y empezó a hacer mínimos y máximos más altos, apoyándose en la EMA 20 (naranja) y luego en la EMA 50 (azul), mientras la EMA 100 (negra) queda más abajo como referencia. Ahora el precio está cerca de 74,600–74,700, chocando con varias resistencias intermedias marcadas en líneas punteadas.

En la parte alta se ve una zona importante cerca de 75,000–75,500, donde ya hubo rechazos antes. Si el precio logra mantenerse sobre 74,300–74,500 y seguir respetando las medias, podría intentar ir a buscar esa zona superior. Pero si vuelve a perder esos niveles y las medias cortas, no sería raro ver un retroceso hacia 73,800 o incluso 73,500, donde empezó el impulso. El RSI está en zona media-alta y el ADX subiendo, lo que sugiere que hay algo de fuerza, pero aún dentro de una estructura que recién está intentando girar al alza.