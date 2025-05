Suben las empresas de armamento americanas 📈

Las acciones del sector de defensa estadounidense registran modestas subidas en la preapertura burs谩til tras el anuncio de Donald Trump de que el gobierno estadounidense asignar谩 25.000 millones de d贸lares (de un objetivo de 175.000 millones) a la construcci贸n de un sistema de defensa antimisiles. Se prev茅 que la construcci贸n del sistema tarde tres a帽os y, en 煤ltima instancia, abarcar谩 Estados Unidos, y probablemente tambi茅n Canad谩, bajo el marco del NORAD. En un horizonte de 20 a帽os, la llamada "C煤pula de Hierro" costar谩 al presupuesto estadounidense m谩s de 800.000 millones de d贸lares. El proyecto incluir谩 misiles, sat茅lites y sistemas de tecnolog铆a avanzada, lo que podr铆a beneficiar a empresas como Raytheon (RTX Corp) y L3Harris, ambas importantes en tecnolog铆as de misiles e hipers贸nicas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Precio de la acci贸n de聽RTX Corp Si bien las acciones de RTX Corp cotizan cerca de m谩ximos hist贸ricos, las acciones de L3Harris y Lockheed Martin buscan recuperar impulso despu茅s de las recientes ventas. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "