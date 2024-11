Suben los índices chinos

La sesión en la región Asia-Pacífico se está desarrollando en un clima moderadamente positivo. Los índices de China suben entre un 0,30 y un 0,40%. El índice japonés Nikkei 225 crece un 0,21% hasta los 38.300 puntos, mientras que los contratos del índice SG20cash de Singapur suben un 0,30%. El único índice asiático a la baja es el australiano, que se deja un 0,40%. En el mercado de divisas, los cambios en la primera parte del día son limitados. La única divisa que destaca en términos de volatilidad es el yen japonés, que pierde entre un 0,4 y un 0,5%. La debilidad de la moneda japonesa es resultado de la disminución de la eficacia de las continuas intervenciones verbales de los funcionarios y diplomáticos japoneses. El dólar se recupera ligeramente un 0,13%, y el USDJPY sube un 0,46% hasta el cruce de 155,3000. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Banco Popular de China mantiene los tipos de interés sin cambios, tal y como se esperaba. El tipo preferencial de los préstamos a un año (LPR) en China se mantiene en el 3,1%, sin cambios respecto del mes anterior. El LPR a cinco años también se mantiene estable en el 3,6%. Informes macroeconómicos El informe de la balanza comercial de Japón para octubre superó las expectativas, aunque el déficit disminuyó ligeramente más de lo previsto. Las exportaciones totales en octubre aumentaron un 3,1% en comparación con el año anterior (-1,7% en septiembre; expectativas 2,2%). Mientras tanto, las importaciones aumentaron un 0,4% interanual. El déficit comercial ascendió a 461.200 millones de yenes (2.980 millones de dólares), en comparación con una previsión de 360.400 millones de yenes. Las exportaciones a China (+1,5%), Taiwán (+18,8%) y Hong Kong (+12,2%) lideraron la recuperación debido a la fuerte demanda de equipos para la fabricación de chips, mientras que las exportaciones a Estados Unidos, el principal destino de exportación de Japón, cayeron un 6,2% debido a los débiles envíos de automóviles. Las empresas japonesas están tratando de evaluar el impacto de los potencialmente altos aranceles prometidos por el nuevo presidente Donald Trump, que podrían debilitar el comercio internacional. Otros mercados El petróleo se mantiene prácticamente sin cambios en la primera parte del día, con el West Texas subiendo un 0,04% hasta los 69,30 dólares por barril. El mercado de metales preciosos está experimentando un ligero descenso. El oro baja un 0,06% hasta los 2.630 dólares la onza, la plata cotiza un 0,6% llegando a los 31 dólares, el paladio pierde un 0,77% y el platino baja un 0,20%. En el mercado de criptomonedas, el dominio del Bitcoin continúa. La principal criptomoneda sube un 0,25% hasta los 92.650 dólares. A pesar de una ligera toma de beneficios al final del día, la sesión de ayer cerró por encima de los 92.500 dólares. Por su parte, Ethereum cotiza en los 3.110 dólares, mientras que la capitalización de mercado total de las altcoins restantes ha bajado un 0,20%.



