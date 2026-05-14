¡Subida inesperada en el PIB del Reino Unido!

Informe del PIB en Reino Unido
-
PIB de marzo (interanual): 1,2 % (Previsión: 1,1 %, anterior: 1,0 %)
-
PIB de marzo (mensual): 0,3 % (Previsión: -0,1 %, anterior: 0,5 %)
-
Dato preliminar del PIB del primer trimestre (interanual): 1,1 % (Previsión: 0,8 %, anterior: 1,0 %)
El PIB real del Reino Unido creció un 0,6% en el trimestre finalizado en marzo de 2026, impulsado principalmente por una expansión del 0,8% en el sector servicios. El comercio minorista, el comercio mayorista y las tecnologías de la información fueron los principales impulsores de este crecimiento. Cabe destacar que la construcción volvió a subir un 0,4% tras cinco periodos consecutivos de descenso, mientras que la producción experimentó un modesto aumento del 0,2%.
En marzo, el PIB mensual subió un 0,3%, gracias a un importante repunte del 1,5% en la construcción. Este crecimiento se vio parcialmente compensado por un descenso del 0,2% en la producción. En términos anuales, la economía se expandió un 1,0% con respecto a 2025, lo que refleja la solidez sostenida de la mayoría de los subsectores de servicios y un volumen de negocios positivo.
Cotización del par libra-dólar
Fuente: xStation5
Calendario económico intenso en EE. UU.
La bolsa hoy: Comienza la cumbre entre Estados Unidos y China
Cierre de mercado: Las tecnológicas impulsan al Nasdaq a nuevos máximos históricos
¿Podríamos ver un repunte de la inflación en EE. UU. similar al de 2022?
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "