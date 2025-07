Subidas generales en los índices europeos

El Eurostoxx 50 sube un 0,55% durante la sesión de hoy impulsada por el optimismo en torno a las negociaciones comerciales entre la UE y EE. UU. Los principales parqués bursátiles crecen, con el Dax 40 (+0,1%), el CAC 40 (+1,15%), el FTSE 100 del Reino Unido (+0,25%) y el FTSE MIB de Italia (+0,5%) al alza. La perspectiva de aranceles del 50% sobre todos los productos de la UE parece ya cosa del pasado, y los inversores muestran un mayor entusiasmo por las empresas europeas a medida que la ofensiva comercial de Trump se centra en Japón. La actual estrategia de negociación de la UE implicaría la adopción de un arancel fijo del 10%, con exenciones para sectores clave (automoción, farmacéutica, acero y aluminio). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Finance LP Entre los sectores, las mayores subidas se observan en las empresas de materiales, principalmente debido a los nuevos planes de la política industrial china, centrados en el cierre de plantas industriales de baja eficiencia para combatir la competencia desordenada de precios. El anuncio ha impulsado al alza los precios de materias primas clave, beneficiando a empresas como Glencore, ArcelorMittal, SSAB y KGHM. También se observa un renovado entusiasmo por las empresas de energías renovables, tras la eliminación de un impuesto sobre las renovables del "Gran Acuerdo" de Trump, aprobado en el Senado estadounidense. Volatilidad por sectores del Euro Stoxx 600. Cotización del Dax 40 El Dax 40 revierte parte de su impulso inicial, cotizando ligeramente por debajo de la media móvil exponencial de 30 días (EMA30, violeta claro). Actualmente, el precio parece estar consolidándose entre la EMA30 y la EMA100. Podría abrirse un camino hacia los máximos recientes una vez que se rompa el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. La evolución de los acontecimientos en China y la dinámica de las negociaciones comerciales respaldan el optimismo en Fráncfort, especialmente en el sector automotriz. Sin embargo, una caída por debajo de la EMA100 podría indicar una continuación de la corrección que buscan los bajistas. Fuente: xStation5

