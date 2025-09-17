Subidas generalizadas en los índices europeos

Tras la sesión de ayer, que concluyó con caídas en el sector bancario, los mercados de Europa Occidental registran subidas generalizadas. Los inversores tienen el foco en la decisión de la Reserva Federal, que se anunciará esta tarde.
La negociación se desarrolla en un ambiente optimista, y los principales índices europeos se sitúan en terreno positivo, lo que indica un repunte parcial tras caídas previas. El mercado espera señales de EE. UU. sobre nuevas medidas de política monetaria.
Fuente: Bloomberg Finance LP
Desde una perspectiva macroeconómica, destacan los datos finales de inflación en la Eurozona, que resultaron inferiores a la lectura inicial. El mercado podría interpretar esto como una señal de que la presión sobre los precios está disminuyendo gradualmente.
Cotización del Dax 40
Fuente : Plataforma de XTB
El gráfico describe claramente un patrón de cabeza y hombros, lo que indica una posible reversión de la tendencia alcista. La línea de cuello está definida por el soporte anterior, que se ha roto, lo que refuerza el tono negativo de la configuración técnica. Además, el precio ha caído por debajo de la EMA100, lo que confirma la ventaja de venta. Toda la configuración indica el riesgo de profundizar la corrección, siendo crucial el comportamiento del mercado en las zonas de soporte posteriores para detener el impulso bajista. Si los compradores quieren recuperar la iniciativa, será necesario un rápido retorno por encima de los 23.700 puntos.
