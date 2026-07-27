¿TACO trade? El petróleo se desploma: ¿impulso para las acciones y el oro?

Donald Trump vuelve a comprobar que una amenaza resulta mucho más barata que una guerra. La pausa de los ataques estadounidenses contra Irán ha devuelto al mercado una operación ya conocida: vender petróleo, comprar acciones y asumir que la escalada terminará dando paso a la negociación. Es la versión geopolítica del denominado TACO trade, acrónimo de “Trump Always Chickens Out”. Sin embargo, detrás de la broma existe una cuestión seria: ¿estamos ante una verdadera desescalada o solamente ante otro descanso dentro del conflicto?

El Brent llegó a caer alrededor de un 7%, regresando a la zona de 90 dólares después de haber superado los 100 durante la semana anterior. El WTI retrocedió hacia 83-85 dólares. La causa inmediata fue la decisión de Washington de suspender temporalmente los ataques contra Irán para dar una nueva oportunidad a la vía diplomática.



Fuente: xStation5

El petróleo elimina parte de la prima geopolítica

El movimiento elimina parte de la prima geopolítica incorporada durante los últimos días, pero no significa que el problema haya desaparecido. El tráfico por el estrecho de Ormuz continúa muy por debajo de su nivel anterior al conflicto, persisten las amenazas sobre instalaciones energéticas y todavía no existe un acuerdo político estable. El petróleo no está descontando la paz; está descontando una menor probabilidad de escalada inmediata.

Las acciones encuentran un nuevo impulso

Para las bolsas, la caída supone un alivio casi perfecto. Un petróleo más barato reduce los costes de transporte y producción, mejora la renta disponible de los hogares y disminuye la presión sobre los márgenes empresariales. También rebaja el riesgo de que la Reserva Federal necesite mantener una política monetaria todavía más restrictiva para combatir una segunda oleada inflacionista.

Las primeras reacciones reflejan este cambio. Las aerolíneas, compañías de cruceros, fabricantes industriales y empresas orientadas al consumo han avanzado, mientras las petroleras han sufrido caídas. El Russell 2000, especialmente sensible a los costes financieros y a la economía doméstica estadounidense, llegó a subir alrededor de un 1,5%, por encima del S&P 500 y del Nasdaq.

Este comportamiento tiene lógica. Las grandes petroleras necesitan precios elevados para maximizar beneficios, pero buena parte del resto de la economía funciona mejor con una energía razonablemente barata. La excepción sería una caída provocada por el desplome de la demanda mundial. En ese caso, el petróleo barato dejaría de ser una buena noticia para convertirse en síntoma de debilidad económica. No parece ser el escenario actual: el movimiento procede principalmente de la reducción de la prima geopolítica.

Goldman Sachs mantiene una visión constructiva sobre la renta variable estadounidense durante 2026, apoyada en el crecimiento de los beneficios, aunque advierte de que las valoraciones son elevadas respecto a sus referencias históricas. Un descenso duradero del petróleo mejoraría ese escenario, pero no convierte automáticamente las acciones en baratas. El TACO trade puede ofrecer un impulso adicional, no eliminar el riesgo de valoración.

¿Por qué el oro también sube?

El comportamiento del oro resulta más interesante. En principio, una desescalada militar debería reducir la demanda de activos refugio y perjudicar al metal. Sin embargo, el oro ha avanzado cerca de un 1%, recuperando la zona de 4.100 dólares. La explicación está en los tipos de interés y el dólar.

Durante los últimos meses, el encarecimiento del petróleo no favoreció al oro. El shock energético elevó las expectativas de inflación, impulsó los rendimientos de la deuda y reforzó la posibilidad de una política monetaria más dura. ING ha explicado que un shock inflacionista provocado por la oferta energética puede resultar negativo para el metal, porque eleva los tipos reales y fortalece el dólar, contrarrestando su condición de refugio.

Ahora ese mecanismo comienza a funcionar al revés. El petróleo más barato reduce el riesgo inflacionista, favorece una moderación de los rendimientos y resta algo de apoyo al dólar. El oro pierde demanda geopolítica, pero gana apoyo monetario. Por eso las acciones y el metal pueden subir simultáneamente sin que exista una contradicción.

Análisis técnico del oro

Técnicamente, el oro continúa desarrollando el escenario anterior. La zona de 3.850-4.000 dólares sigue funcionando como área de estabilización y la recuperación de 4.100-4.150 mejoraría la estructura de corto plazo. Sin embargo, para confirmar un cambio verdaderamente importante todavía necesitaría superar 4.380-4.400. Mientras permanezca sobre 4.000, las correcciones pueden seguir encontrando demanda estratégica.



Fuente: xStation5

La conclusión es que el movimiento tiene ingredientes claros de TACO trade, pero todavía no una solución definitiva. Para las bolsas, el descenso del petróleo constituye un alivio directo, especialmente para transporte, consumo e industria. Para el oro, el efecto es menos evidente, aunque la reducción de las presiones inflacionistas puede compensar ampliamente la pérdida de demanda refugio.

Trump ha retirado momentáneamente el pie del acelerador. El mercado, que no suele esperar a comprobar si el freno funciona, ya ha empezado a celebrarlo.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.