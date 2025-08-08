Las acciones de Take-Two Interactive se disparan un 6% tras la publicación de sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2026, que han sorprendido positivamente a analistas e inversores. La compañía elevó significativamente su pronóstico de ingresos netos anuales por reservas, hasta los 6.050-6.150 millones de dólares (por encima de las expectativas de Wall Street), lo que indica un impulso excepcional tanto en el segmento móvil (Zynga) como en las sagas NBA 2K y Grand Theft Auto. Antes de la apertura de la sesión de hoy, el precio de las acciones de TTWO había subido más del 6%, lo que indica una sólida confianza del mercado en las perspectivas de la compañía y su amplia cartera de productos. La dirección enfatiza que Take-Two está entrando en el período de producción más ambicioso de su historia. En los próximos meses, NBA 2K26 y Borderlands 4 llegarán al mercado, Mafia: The Old Country se estrenó ayer y el esperado Grand Theft Auto VI debutará oficialmente el 26 de mayo de 2026.

Los resultados trimestrales de Take-Two se han visto impulsados por el excelente rendimiento en los sectores de móviles, deportes y propiedad intelectual reconocida, donde el gasto de los jugadores en microtransacciones y servicios online sigue siendo el principal motor de crecimiento. Según analistas de TD Cowen y Benchmark, el lanzamiento de títulos como Borderlands 4, NBA 2K26 y las nuevas actualizaciones de GTA Online serán cruciales para mantener la tendencia positiva en los próximos trimestres. Sin embargo, algunos comentarios apuntan a la postura conservadora de la dirección respecto al segmento móvil en los próximos meses. Si las expectativas para Grand Theft Auto VI y los éxitos posteriores se materializan, Take-Two tiene la oportunidad de continuar su auge a largo plazo, aunque las expectativas del mercado podrían generar una mayor volatilidad entre lanzamientos clave.

Resultados financieros de Take-Two del tercer trimestre de 2025:

Reservas netas: 1.420 millones de dólares, +17 % interanual (pronóstico: 1.320 millones de dólares)

EE. UU.: 836,6 millones de dólares, +15 % interanual; Internacional: 586,5 millones de dólares, +20 % interanual

Digital/en línea: 1.410 millones de dólares, +18 % interanual; Ventas minoristas físicas: 18 millones de dólares, -42 % interanual

Consola: $474,4 millones, +17% interanual; Móvil: $792,8 millones, +12% interanual; PC: $155,9 millones, +51% interanual

Beneficio operativo: 21,6 millones de dólares (en comparación con una pérdida de 184,9 millones de dólares hace un año)

Pérdida neta: $11,9 millones (hace un año: $262 millones), EPS: -$0,07

Ingresos: 1.500 millones de dólares, +12% interanual

BPA ajustado: $0,61 (pronóstico: $0,29)

EBITDA ajustado: 198,2 millones de dólares (pronóstico: 124,8 millones de dólares)

La reacción del mercado muestra que la confianza en el crecimiento a largo plazo del estudio sigue siendo alta, aunque las expectativas para títulos emblemáticos como GTA VI han elevado el listón: la valoración futura de la compañía en Wall Street dependerá del éxito de estos títulos.

La euforia generada por los resultados de la compañía y su amplia cartera de productos impulsaron el precio de sus acciones hoy, antes de la sesión, a máximos históricos recientes. Fuente: xStation