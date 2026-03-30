Tensión global impacta a los mercados: Wall Street cierra bajo presión

Estados Unidos e Israel continúan su ofensiva contra Irán, que responde con ataques con misiles a países vecinos y mantiene el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Donald Trump ha amenazado con la destrucción total de la infraestructura iraní si no se alcanza un acuerdo rápidamente, mientras al mismo tiempo asegura que las negociaciones avanzan en un “excelente ambiente”, afirmación que Irán niega. El presidente estadounidense confirmó que existen conversaciones con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, para poner fin al conflicto, aunque subrayó que no está claro si se puede confiar en él. Según reportes recientes, el Pentágono se está preparando para posibles operaciones terrestres en Irán. Miles de soldados y marines estadounidenses están siendo desplegados en la región, aunque el foco estaría en incursiones limitadas de fuerzas especiales más que en una invasión a gran escala.

En el frente monetario, Jerome Powell señaló que la Reserva Federal enfrenta un escenario cada vez más complejo, al tener que equilibrar la lucha contra la inflación con el apoyo al mercado laboral, dos objetivos que comienzan a entrar en conflicto. En este contexto, la Fed mantiene un enfoque de “wait and see”, optando por ignorar el impacto de corto plazo del petróleo, aunque advirtiendo que podría verse obligada a actuar si la inflación persiste o si aumentan las expectativas inflacionarias.

En este entorno de mayor incertidumbre, Wall Street devolvió gran parte de las ganancias de la jornada tras el aumento de las tensiones en el Golfo. El S&P 500 cae un 0,1%, el Nasdaq retrocede cerca de un 0,5%, mientras que el Dow Jones logra mantenerse en terreno positivo con un avance aproximado del 0,3% al momento de este informe.

En Europa, la sesión fue mayormente positiva, con avances generalizados en los principales índices. El FTSE 100 del Reino Unido subió cerca de un 1,6%, el CAC 40 francés avanzó un 0,9%, el DAX alemán también ganó un 0,9% y el IBEX 35 español cerró con un alza del 0,8%. En paralelo, la inflación en Alemania mostró una fuerte aceleración, aunque en línea con lo esperado, reforzando la percepción de que el Banco Central Europeo mantendrá una política monetaria restrictiva.

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent volvió a acercarse a los 110 dólares por barril tras recientes amenazas desde Estados Unidos. En divisas, el yen japonés se fortaleció con fuerza luego de advertencias de las autoridades sobre una posible intervención para frenar su depreciación previa. En metales preciosos, se observa un renovado interés comprador: el oro sube un 0,7%, superando los 4.500 dólares por onza, mientras que la plata avanza más de un 1% y se ubica por encima de los 70 dólares. Por su parte, el mercado de criptomonedas también registra avances: Bitcoin sube un 0,7% acercándose a los 67.000 dólares, mientras Ethereum gana cerca de un 2,5% y se sitúa en torno a los 2.050 dólares.