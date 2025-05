Tensiones comerciales, guerra en Ucrania y mensajes mixtos de la Fed dominan el panorama económico

Las declaraciones recientes de funcionarios de la Reserva Federal, autoridades chinas y el gobierno de EE.UU. revelan una combinación de preocupaciones geopolíticas, presiones inflacionarias y cautela monetaria, que siguen condicionando el rumbo de los mercados globales. La Fed entre la cautela y la incertidumbre sobre política fiscal Jefferson y Williams, miembros de la Reserva Federal, han coincidido en la necesidad de prudencia al evaluar los efectos de los aranceles y la evolución de la inflación. Ambos apuntan a una postura dependiente de datos en medio de un panorama aún incierto: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Jefferson destacó que "la influencia de los aranceles en los mandatos de la Fed es lo más importante", señalando que los efectos sobre el mercado laboral aún no son claros .

Williams reafirmó que la Fed puede tomarse su tiempo, agregando que "los aranceles pueden aumentar la inflación y el desempleo".

En cuanto al proceso de reducción del balance de la Fed, Williams subrayó que no se espera un impacto relevante en los precios del mercado, pero reconoció que el camino hacia la normalización es aún largo. China responde a las restricciones de EE.UU. sobre semiconductores En un nuevo capítulo de la guerra tecnológica, China denunció las medidas de EE.UU. sobre controles a las exportaciones de chips, acusando a Washington de socavar los avances diplomáticos: Las autoridades chinas aseguran que EE.UU. rompió el consenso alcanzado en Ginebra .

Piden una corrección de "irregularidades" por parte de Estados Unidos. Este enfrentamiento mantiene la tensión en la cadena de suministro global y podría afectar la inversión en el sector tecnológico. Ucrania: Washington admite estancamiento diplomático El vicepresidente de EE.UU., Vance, reconoció un impasse en las conversaciones sobre Ucrania: Señaló que "Putin no parece saber muy bien cómo salir de la guerra".

Añadió que si Rusia no muestra disposición a negociar, Estados Unidos tendrá que replantearse su papel en el conflicto: "eventualmente esta no es nuestra guerra". Impacto y reacción Estas declaraciones reflejan un entorno global dominado por la cautela, tanto en la política monetaria como en las relaciones internacionales. Las tensiones comerciales con China y la incertidumbre geopolítica en Europa del Este seguirán siendo catalizadores clave para los mercados en las próximas semanas.

