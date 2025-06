Tesla sigue al alza a pesar de los incidentes con Robotaxis 📈

El domingo, Tesla lanz贸 oficialmente su proyecto de Robotaxis en Austin, lo que provoc贸 un alza de m谩s del 8鈥% en la sesi贸n de ayer. Hoy, Tesla contin煤a subiendo en operaciones previas a la apertura del mercado, con un avance de aproximadamente el 2鈥%. Sin embargo, los primeros reportes sobre el funcionamiento de los taxis aut贸nomos dejan una impresi贸n mixta. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Tesla mantiene las ganancias de ayer en el pre-market.

Fuente: xStation Seg煤n informes, los Robotaxis de Tesla habr铆an infringido algunas normas de tr谩fico, incluyendo grabaciones donde se observa a los veh铆culos circulando en sentido contrario o superando los l铆mites de velocidad. La Administraci贸n Nacional de Seguridad del Tr谩fico en las Carreteras (NHTSA) anunci贸 que supervisar谩 de cerca la situaci贸n y que mantendr谩 contacto con Tesla para esclarecer los hechos. A pesar de ello, los inversores se mantienen optimistas con respecto a la tecnolog铆a, y la ausencia de problemas graves (como accidentes o fallos de sistema) sostiene el optimismo del mercado en torno al futuro de la compa帽铆a.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "