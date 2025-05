Tesla sufre una importante caída de ventas en Europa

Los datos del informe de la ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) indican una fuerte caída de las ventas de Tesla en Europa en abril de 2025. En toda Europa, Tesla registró una disminución de ventas interanual (YoY) aproximada del 49%, mientras que solo en la Unión Europea, esta cifra superó el -52% YoY. El desempeño de las ventas de Tesla en Europa se atribuye principalmente a los propios problemas de la empresa y al sentimiento hacia ella, particularmente a la luz de las políticas de Trump, que están generando dudas e impactando el sentimiento hacia la empresa debido a la estrecha cooperación de Elon Musk con el presidente de los Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El propio sector de vehículos eléctricos en Europa está mostrando una dinámica de crecimiento saludable. Solo en abril, el número de coches eléctricos nuevos matriculados aumentó un 27,8 % interanual en toda Europa (en la UE, el resultado fue aún mejor, un 34,1 %). Un desafío para la empresa en términos de estructura de mercado puede ser la creciente participación de los automóviles híbridos. Aunque la dinámica de crecimiento en Europa fue ligeramente menor que la de los autos eléctricos (+17% interanual), vale la pena señalar que los autos híbridos estaban experimentando un efecto base mayor. Como resultado, la cuota de mercado global de los coches híbridos aumentó al 34,6% (frente al 29% del año anterior), superando así a los coches con motor de combustión interna, cuya cuota cayó al 28% (frente al 36% del año anterior). En abril, los coches híbridos fueron el mayor componente del mercado. Su popularidad puede debilitar el potencial del mercado de coches eléctricos debido a que satisfacen necesidades de consumo similares, incluidas aquellas relacionadas con la protección del medio ambiente. Fuente: ACEA Para Tesla, los datos apuntan a desafíos persistentes en la percepción de la marca estadounidense por parte de los clientes europeos. Los aranceles de represalia anunciados por Trump, que afectarían significativamente el comercio internacional, pueden haber afectado la confianza del consumidor. Un factor adicional son los problemas de imagen de Elon Musk, que también disuaden a los clientes de comprar los coches. Entre las razones menos sociales de la caída de ventas se encuentra la falta de innovación en los productos ofrecidos. La ausencia de una nueva línea de modelos Tesla puede llevar a los clientes a cambiarse a otros fabricantes. Aunque la compañía lanzó un SUV Modelo Y renovado, los datos actuales indican que los clientes esperan algo más. Acciones de Tesla Tesla todavía se valora principalmente por las esperanzas en cuanto a la innovación de las tecnologías futuras, pero por ahora la empresa sigue siendo un fabricante de automóviles eléctricos, que constituye su negocio principal. Si la erosión de las ventas continúa, la empresa podría no ser capaz de sostener múltiplos elevados hasta que se hagan realidad sus principales planes de desarrollo tecnológico. A pesar de los datos decepcionantes, Tesla está registrando avances en la preapertura del mercado. Esto se debe principalmente al cierre del mercado de valores de EE. UU. de ayer y a la incapacidad del mercado para descontar el impacto de la extensión de la fecha límite para posibles aranceles del 50% entre EE. UU. y la UE. Fuente: xStation

