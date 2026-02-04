Tianqi anuncia desinversión en SQM tras derrota judicial por alianza con Codelco

La decisión llega tras el rechazo del máximo tribunal chileno a la apelación de Tianqi contra la alianza SQM-Codelco.

El directorio autorizó inicialmente la venta de la totalidad del 22% en un año, aunque luego retiró esa comunicación sin explicación.

La china Tianqi Lithium anunció planes para comenzar a desprenderse de su participación en Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), iniciando con la venta de hasta 1,25% de sus acciones valoradas en US$206 millones. La decisión llega después de que el máximo tribunal chileno rechazara su intento de bloquear la alianza entre la minera y Codelco.

Tianqi inicia venta de acciones en SQM

Tianqi informó en un comunicado a la bolsa de Hong Kong que venderá hasta 3,57 millones de acciones Clase A de SQM "en el momento oportuno", con un valor contable aproximado de US$206 millones. La compañía china, que adquirió inicialmente su participación en 2018, posee actualmente cerca del 22% de la minera chilena.

La empresa señaló que la venta contribuirá a la financiación de sus operaciones actuales y futuras, y tendrá un impacto positivo en su situación financiera.

En una presentación inicial realizada el mismo día, Tianqi reveló que su directorio había autorizado a la gerencia a vender la totalidad de sus acciones en SQM "en el plazo de un año y en el momento oportuno", allanando el camino para una salida completa de la inversión. Sin embargo, la compañía posteriormente canceló esa presentación sin dar explicaciones, y el comunicado revisado no mencionó la venta adicional. Tianqi no respondió a solicitudes de comentarios de Bloomberg.

Derrota judicial ante alianza SQM-Codelco

La decisión de desinvertir se produce tras una serie de reveses para Tianqi en Chile. La compañía había argumentado que la propuesta de asociación entre SQM y la minera estatal Codelco (una alianza que otorga al gobierno chileno el control sobre una de las operaciones de litio más grandes y rentables del mundo) debía someterse a votación de los accionistas.

El máximo tribunal de Chile rechazó la apelación de Tianqi el mes pasado, cerrando la vía legal para impedir la fusión.

Recuperación financiera tras pérdidas

La venta también responde a necesidades financieras. Tras registrar pérdidas cercanas a US$1.100 millones en 2024 por el desplome de los precios del litio, Tianqi logró revertir su desempeño y volver a números positivos en 2025, con una utilidad neta preliminar de entre US$53 y US$80 millones (369 a 553 millones de yuanes).

Monetizar parte de su participación en SQM fortalecería el balance de Tianqi y le proporciona recursos para sus operaciones en un mercado de litio que sigue bajo presión por exceso de oferta y precios deprimidos respecto a los máximos de 2022.

Las acciones de Tianqi cedieron un 1,4% en la Bolsa de Shenzhen, mientras que su cotización en Hong Kong fue suspendida tras el requerimiento de información adicional sobre la emisión de acciones y bonos convertibles. En el plano local, los títulos de SQM-B no presentan variaciones relevantes; no obstante, la serie SQM-A registra un retroceso del 2,31%, situándose en los $65.000. Asimismo, el ADR que representa las acciones de la compañía en la Bolsa de Nueva York registra una caída del 4% a mediodía.

