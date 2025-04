Tipo de cambio en Chile se estabiliza ante señales positivas en el frente arancelario global

El peso chileno mantiene una tendencia estable frente al dólar, reflejando un entorno de relativa calma en los mercados internacionales. Esta estabilidad cambiaria está siendo impulsada por una mejora en el apetito por riesgo y una relajación de las tensiones crediticias, factores que han reforzado el atractivo de las monedas emergentes en los últimos días. Impulso externo: alivio arancelario y postura de la Fed La reciente estabilidad del tipo de cambio responde a una combinación de factores globales, entre los que destacan: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Acuerdos recientes para suspender aranceles sobre productos tecnológicos provenientes de China.

Expectativas de extensión de estas exenciones al sector automotriz, lo que reduciría presiones inflacionarias y facilitaría el comercio global.

Tono más cauteloso de la Reserva Federal, con algunos miembros sugiriendo la posibilidad de recortes en las tasas de interés ante los efectos económicos de los aranceles. Este giro en la postura de la Fed ha contribuido a un entorno más propicio para los activos de mayor riesgo, beneficiando especialmente a las economías emergentes. Reacción del mercado local: estabilidad con cautela En el plano interno, el peso chileno se ha fortalecido moderadamente, en línea con otras divisas latinoamericanas, aunque el precio del cobre —principal exportación del país— ha reaccionado con mayor prudencia ante estos desarrollos. La cotización del cobre, si bien no ha mostrado un deterioro significativo, refleja aún cierta cautela frente a la evolución del comercio global.

Esta dinámica ha contribuido a que el tipo de cambio local se mantenga dentro de un rango técnico acotado. Perspectivas De mantenerse las condiciones actuales, los analistas estiman que el tipo de cambio USDCLP podría oscilar entre los $960 y $970, en un contexto donde el equilibrio entre factores externos e internos seguirá siendo clave. "La combinación de una Fed más flexible y avances en el frente arancelario global proporciona un respiro al mercado cambiario chileno, aunque la atención sigue puesta en la evolución del precio del cobre y la sostenibilidad del apetito por riesgo", apuntan operadores locales.

