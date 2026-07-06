Todas las miradas puestas en los datos del sector servicios de EE. UU.⏰

- La atención de los mercados se centra en Estados Unidos, donde se publicarán los datos del PMI y del ISM PMI del sector servicios correspondientes al mes de junio
- Además, se esperan las intervenciones de responsables de bancos centrales Christopher Waller, de la Reserva Federal, y Philip Lane, del Banco Central Europeo
- La atención de los mercados se centra en Estados Unidos, donde se publicarán los datos del PMI y del ISM PMI del sector servicios correspondientes al mes de junio
- Además, se esperan las intervenciones de responsables de bancos centrales Christopher Waller, de la Reserva Federal, y Philip Lane, del Banco Central Europeo
Comenzamos una nueva semana en los mercados financieros. Los datos macroeconómicos publicados esta mañana han tenido, por el momento, un impacto limitado: las ventas minoristas de Hungría fueron mejores de lo esperado (4,8 % interanual frente al 4,7 % previsto), pero la producción industrial húngara quedó por debajo de las expectativas (-0,4 % interanual frente al 1,4 % previsto), mientras que los pedidos de fábrica en Alemania superaron las previsiones (1,9 % mensual frente al 1,5 % esperado).
Esta tarde, la atención de los mercados se centrará en Estados Unidos, donde se publicarán los datos del PMI y del ISM PMI del sector servicios correspondientes al mes de junio. El índice PMI de servicios (previsión: 51,4) se dará a conocer a las 15:45, seguido del importante índice ISM de servicios (previsión: 54,2; dato anterior: 54,5) a las 16:00, junto con sus principales componentes: actividad empresarial, empleo e índice de precios. Ya por la tarde-noche, se esperan las intervenciones de responsables de bancos centrales: Christopher Waller, de la Reserva Federal (17:00), y Philip Lane, del Banco Central Europeo (20:30), cuyos comentarios podrían influir en las expectativas sobre la futura evolución de los tipos de interés.
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