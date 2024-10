Trade del día - JAP225 (06.09.2024)

El índice de referencia Nikkei (JAP225), compuesto en gran parte por empresas tecnológicas y susceptible a la apreciación del yen, cayó más de un 1% hoy, y los contratos ya retrocedieron más de un 2% antes de la publicación del cambio de empleo no agrícola en Estados Unidos, previsto para las 13:30 horas BST. El debilitamiento del dólar y el fortalecimiento del yen al mismo tiempo están presionando las ganancias de los exportadores japoneses, lo que lleva a una revalorización de muchas acciones cotizadas, mientras que una venta masiva en el sector de semiconductores de Estados Unidos, liderada hoy por una venta masiva de casi el 10% en Broadcom (AVGO.US), está presionando a proveedores japoneses como Advantest. El par USDJPY está perdiendo casi un 0,6% hoy, y los rendimientos de los bonos estadounidenses han caído a mínimos históricos desde el otoño de 2023. Los datos del mercado laboral de EE. UU. publicados ayer, en su mayor parte (excepto las solicitudes de prestaciones), indicaron que las vacantes están disminuyendo ( JOLTS ), mientras que el cambio en el empleo entre las empresas privadas ha disminuido significativamente (la lectura más baja desde principios de 2021), y los servicios, aunque siguen siendo relativamente fuertes, también vieron una desaceleración en el subíndice de empleo, mientras que el informe Challenger indicó 75.000 despidos en la economía estadounidense, en agosto; rompiendo un récord del primer trimestre de 2023 lleno de recesión.

Como resultado, las expectativas del mercado de un cambio mucho mayor en el empleo no agrícola (165.000 previstos frente a 114.000 anteriormente) y una caída de la tasa de desempleo al 4,2% desde el 4,3% en julio pueden resultar exageradas. Si, por otro lado, vemos datos mejores de lo esperado, es posible que veamos una mejora en el sentimiento en los mercados de valores, un fortalecimiento del dólar y un repunte del USDJPY (y, por extensión, también de los contratos JAP225). Hasta el momento, vemos que, temerosos de un cambio en la dinámica del mercado, los inversores han regresado a regañadientes al carry trade y han liquidado posiciones alcistas en el yen y en los índices de referencia japoneses. JAP225 (M15) El impulso tras el repunte desde los mínimos de agosto se ha debilitado claramente, y si el NFP de EE.UU. resulta ser más débil de lo previsto, una mayor apreciación del yen frente al dólar y el sentimiento en el sector tecnológico podrían empujar con éxito al índice por debajo del retroceso de Fibonacci 38,2 en 35.800 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

