Trade del día - OIL (31.07.2024)

Los Precios del Petróleo se Disparan ante las Tensiones en Oriente Medio Los precios del petróleo se dispararon, con los futuros subiendo más del 3% hasta alcanzar los 80 dólares por barril. Este aumento se debe a las crecientes preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro en medio de las tensiones en Oriente Medio. Situación en Oriente Medio: El líder de Hamás , Ismail Haniyeh , fue asesinado en Teherán la madrugada del miércoles. Este hecho se produce tras la afirmación de Israel de haber matado al máximo comandante de Hezbolá en un ataque aéreo en Beirut el martes, en respuesta a un ataque durante el fin de semana en los Altos del Golán. Irán ha jurado venganza, declarando que Israel "pagará un alto precio".

El líder de , , fue asesinado en Teherán la madrugada del miércoles. Este hecho se produce tras la afirmación de Israel de haber matado al máximo comandante de en un ataque aéreo en Beirut el martes, en respuesta a un ataque durante el fin de semana en los Altos del Golán. Irán ha jurado venganza, declarando que Israel "pagará un alto precio". Inventarios de Crudo en EE.UU.: Los datos del API mostraron una disminución de los inventarios de crudo en Estados Unidos en 4,5 millones de barriles la semana pasada, marcando la quinta semana consecutiva de caída de inventarios y la mayor caída del mes. Se espera que los datos oficiales de la EIA se publiquen más tarde en el día.

Los datos del mostraron una disminución de los inventarios de crudo en Estados Unidos en la semana pasada, marcando la quinta semana consecutiva de caída de inventarios y la mayor caída del mes. Se espera que los datos oficiales de la se publiquen más tarde en el día. Demanda de China: A pesar de estos factores alcistas, las persistentes preocupaciones sobre la demanda del principal consumidor de petróleo, China, están impidiendo nuevos aumentos de precios. Las importaciones totales de fueloil de China cayeron un 11% en el primer semestre de 2024, indicando una disminución de la demanda de petróleo en uno de los principales consumidores del mundo. OIL Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del petroleo ha realizado un reciente movimiento alcista, del cual esta siendo marcado por un punto de soporte clave en los 80.11. De respetar este nivel, el precio podria realizar un nuevo impulso hacia los 80.99, en el caso de una ruptura bajista el precio podria retroceder hacia los 79.25. Objetivo: 80.99 Soporte clave: 80.11 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "