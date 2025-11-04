Trade del día: USDJPY (04.11.2025)

USDJPY: Diferencial de tasas y análisis técnico favorecen posiciones largas

Hechos clave:

La diferencia entre las tasas de interés del BoJ y la Fed se mantiene entre 3,25 y 3,5 puntos porcentuales .

El Banco de Japón (BoJ) decidió mantener su tasa de interés en 0,5% en octubre.

El promedio móvil exponencial EMA100 (D1) superó desde abajo al EMA200 (D1) durante octubre.

El par USDJPY mantiene una tendencia alcista a largo plazo .

El precio ha rebotado tres veces en el nivel de 140 JPY en los últimos 12 meses.

Recomendación:

Posición LARGA en USDJPY al precio de mercado

🎯 Objetivo (TP1): 158

🛑 Stop loss (SL1): 149,4

Fuente: xStation5

Opinión del analista:

Existe una diferencia significativa en los niveles de tasas de interés entre Japón y EE.UU., lo que sigue respaldando la fortaleza del dólar frente al yen japonés. La estructura de los promedios móviles exponenciales también favorece al dólar, especialmente tras el cruce alcista del EMA100 sobre el EMA200.

Sin embargo, es fundamental ejecutar el escenario de crecimiento antes de que el precio supere el nivel de 160, zona en la que el BoJ ha intervenido frecuentemente para estabilizar el tipo de cambio y las expectativas de inflación.

Metodología y supuestos:

Análisis fundamental: enfocado en el diferencial de tasas de interés y la política monetaria del BoJ.

Análisis técnico: centrado en los niveles de promedios móviles exponenciales (EMA).

📌 El nivel objetivo se ha fijado en el máximo del USDJPY por debajo del cual el BoJ no ha intervenido históricamente.

📉 El stop loss defensivo se ha colocado por debajo del nivel FIBO 50% de la última onda alcista y de los mínimos de octubre. Una caída por debajo de estos niveles invalidaría el escenario de crecimiento.