Tres mercados a seguir la próxima semana (13.02.2026)

Tras una avalancha de datos económicos clave en EE.UU. que ofrecieron un panorama fragmentado para la Reserva Federal, los mercados globales entran en un período de relativa calma macroeconómica. Estados Unidos observará un fin de semana largo por el cumpleaños de Washington, mientras que China inicia las festividades del Año Nuevo Lunar, lo que implica cierres parciales de mercado. En Brasil, las etapas finales del Carnaval también reducen la liquidez. Sin embargo, bajo esta aparente tranquilidad propia de los feriados, persisten importantes catalizadores de volatilidad: la publicación de las actas del FOMC, el dato de inflación PCE y una decisión de tasas de alto impacto en Nueva Zelanda. Los inversores deberían centrar su atención en AUD - NZD, el US500 y el aluminio.

AUD - NZD

El cruce AUD - NZD ha alcanzado sus niveles más altos desde 2013, impulsado por el repunte de los metales preciosos e industriales, de los cuales Australia es un productor preeminente, y por un giro claramente más restrictivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Esta divergencia será puesta a prueba este miércoles durante la sesión asiática, cuando el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) emita su más reciente decisión de política monetaria.

El consenso espera que el RBNZ mantenga su tasa oficial en un relativamente modesto 2,25%. Aunque la inflación en Nueva Zelanda ha repuntado por encima del 3%, las fragilidades estructurales de la economía han limitado el margen de maniobra del banco central, impidiendo el endurecimiento agresivo observado al otro lado del mar de Tasmania. Si bien los mercados descuentan una posible subida hacia el otoño de 2026, el foco inmediato estará en la orientación futura del RBNZ. Si la entidad destaca crecientes riesgos inflacionarios y señala un endurecimiento tardío del ciclo, el par podría registrar un retroceso táctico. Por el contrario, una postura sostenidamente dovish, junto con un renovado impulso en los metales, podría llevar al AUD - NZD hacia el nivel de 1,20.

US500

Los mercados al contado en EE.UU. permanecerán cerrados el lunes, mientras que los futuros de Wall Street operarán con horario reducido. A pesar de un inicio constructivo la semana pasada, varias sesiones posteriores cerraron en terreno negativo. Este repliegue refleja una ansiedad multifacética: el aumento de las tensiones geopolíticas en torno a la política de EE.UU. hacia Irán y el enfriamiento de la “fiebre por la IA”, que ha comenzado a pesar sobre desarrolladores de software y agencias de noticias.

El principal obstáculo sigue siendo la ambigüedad respecto a la trayectoria de la Fed. Si bien un mercado laboral sólido complica el argumento a favor de una flexibilización inminente, los datos del IPC han desacelerado con mayor intensidad de lo anticipado. Dos eventos clave marcarán la narrativa: la publicación del miércoles de las actas del FOMC, que ofrecerán una visión detallada de los debates internos del comité, y el informe del PCE del viernes, la “estrella guía” de la Reserva Federal para medir la estabilidad de precios.

Aluminio

La volatilidad en el complejo de metales alcanzó su punto máximo a comienzos de febrero, pero la narrativa ha girado hacia un marcado éxodo de capital especulativo de los mercados de futuros. El aluminio no ha quedado al margen: los precios han retrocedido hacia el nivel de 3.000 dólares por tonelada, borrando prácticamente la totalidad de las ganancias acumuladas en 2026.

El metal enfrenta una doble amenaza. En el plano estacional, el Año Nuevo Lunar ha provocado una amplia suspensión de la actividad industrial en China, el mayor consumidor mundial. En el plano estructural, el mercado asimila informes que señalan que la administración estadounidense podría estar considerando una flexibilización de los aranceles al acero y al aluminio. Hasta que haya claridad en el frente comercial o un impulso de demanda tras las festividades en Beijing, el potencial alcista del aluminio parece estructuralmente limitado.