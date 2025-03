Tres mercados a seguir la próxima semana (21.03.2025)

Esta semana, el evento clave fue la conferencia del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y el discurso de Jerome Powell. La Reserva Federal enfatizó el alto nivel de incertidumbre que rodea las previsiones del mercado en las próximas semanas. Esta visión también la comparten los inversores. El capital sigue buscando refugio en activos seguros como el oro, que está registrando niveles récord. En la próxima semana, conoceremos, entre otros datos, el informe final del Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU. para el cuarto trimestre, los datos de inflación PCE de EE. UU. y los informes preliminares del Índice de Gestores de Compras (PMI) de marzo. Será importante observar instrumentos como el oro, el euro/dólar y el índice DAX. Oro Tras la conferencia del FOMC, los inversores están considerando un enfoque ligeramente más moderado por parte de la Reserva Federal en su política monetaria para 2025. La tasa de interés implícita sugiere un recorte acumulado de 71 puntos básicos, lo que equivale a casi tres reducciones de 25 puntos. Como señaló Jerome Powell, actualmente nos encontramos en una fase muy incierta del ciclo económico, lo que dificulta las previsiones a largo plazo. La confianza en el dólar es baja en los mercados internacionales, lo que ha llevado a que el capital global, incluidas muchas entidades centrales, se refugie en el oro, convirtiendo parte de sus reservas en este metal precioso. Esta semana, el oro superó la barrera de los 3,000 dólares por onza, con una alza de más del 16 % desde el comienzo del año. En la próxima semana, a medida que nos acerquemos al anuncio de la política de aranceles recíprocos de EE. UU. con todos sus socios comerciales el 2 de abril, podemos esperar novedades en este ámbito. El aumento de tensiones entre países o decisiones inesperadas de la administración de Donald Trump podrían impulsar el interés en el oro, y lo contrario también es posible. Dado que el metal ha alcanzado nuevos máximos, será interesante seguir de cerca su desempeño. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Euro/Dólar En términos del calendario macroeconómico, la próxima semana será algo más tranquila que la anterior. Sin embargo, aún tendremos varios informes de interés, como los datos de inflación PCE y PIB de EE. UU. Además, el lunes se publicarán los informes preliminares del PMI de marzo de países como Alemania, Francia, la Eurozona y EE. UU. Cualquier sorpresa en estos reportes podría generar volatilidad en el mercado. Por otra parte, en el mercado de divisas, la política comercial de la administración de Trump y la posible escalada del conflicto en Medio Oriente siguen siendo temas clave. Índice DAX También durante esta semana, el índice DAX de Alemania alcanzó nuevos máximos históricos. El repunte fue impulsado por la aprobación, por parte del gobierno alemán, de un paquete de estímulo de 500,000 millones de euros para defensa y gasto en infraestructuras. En esta ola de euforia, los inversores llevaron el índice alemán por encima del nivel de 23,000 puntos. Ahora, el factor clave será el ritmo de implementación de estos planes y su calendario de ejecución. A medida que el mercado se familiariza con el paquete de estímulo, es posible que veamos tomas de beneficios, lo que podría verse reforzado por un deterioro del sentimiento en el mercado bursátil en general.

