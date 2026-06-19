Tres mercados a seguir la próxima semana: EURUSD, OIL y NASDAQ (19.06.2026)

Una semana increíblemente intensa se acerca a su fin. Los mercados reaccionaron claramente a las previsiones restrictivas de la Reserva Federal, a la subida de tasas del Banco de Japón y a la ausencia de cambios por parte del BoE, RBA y Norges Bank, en un contexto de menor presión inflacionaria tras la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Con el riesgo geopolítico reducido, los inversores centrarán su atención más estrechamente en los datos económicos y otros acontecimientos geopolíticos y financieros relevantes.

La próxima semana traerá datos macroeconómicos clave y resultados corporativos que pondrán a prueba si el optimismo del mercado tiene fundamentos sólidos. La atención de los inversores se desplazará hacia la publicación de la inflación PCE en Estados Unidos y hacia importantes reportes del sector tecnológico. En consecuencia, los inversores deberían prestar especial atención a estos tres mercados: EURUSD, OIL y US100.

EURUSD

La principal fuerza impulsora del dólar estadounidense la próxima semana serán las publicaciones relacionadas con el consumo y la inflación en Estados Unidos, las cuales podrían reforzar la retórica restrictiva tras la última decisión de la Reserva Federal. El jueves se publicará el informe de mayo sobre ingresos y gastos personales, que incluye el índice Core PCE, todavía la medida de inflación preferida por la Fed. Antes de ello, el lunes se conocerán los datos de confianza del consumidor de la Eurozona, seguidos por los índices PMI preliminares de las principales economías el martes.

Las estimaciones indican que la inflación Core PCE aumentó un 0.35% mensual en mayo, lo que elevaría la tasa anual al 3.4% desde el 3.3%. Mientras tanto, la inflación PCE general, sin exclusiones, aceleraría hasta el 4.1%.

Una lectura de inflación superior a la esperada podría fortalecer nuevamente al dólar y empujar al par EURUSD hacia sus mínimos locales.

OIL (Petróleo Brent)

El mercado del oro negro está entrando en una fase de enfriamiento después de varios meses tensos marcados por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Aunque se ha firmado un memorando de 60 días, muchas cuestiones siguen sin resolverse y las negociaciones para un acuerdo permanente han sido aplazadas. El Estrecho de Ormuz ha sido reabierto, pero aún está lejos de operar con normalidad, lo que podría generar nuevos episodios de volatilidad en los precios del petróleo.

Con el riesgo geopolítico eliminado de las cotizaciones del petróleo, el mercado comenzará a centrarse en los fundamentos de la demanda. China ha actuado como un amortiguador para el mercado petrolero, pero además de la desaceleración de las importaciones, también se observan otras señales negativas provenientes del país.

Si los datos no mejoran, una fuerte recuperación de la oferta en el mercado petrolero podría llevar los precios hacia un rango de entre 50 y 60 dólares por barril el próximo año. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) señala que podría producirse un exceso de oferta de hasta 5 millones de barriles diarios el próximo año, impulsado principalmente por un aumento de la producción de 8 millones de barriles diarios.

US100 (Futuros del Nasdaq 100)

Para el sector tecnológico se aproxima un momento crucial de verificación fundamental, en el que las valoraciones construidas sobre la revolución de la inteligencia artificial se enfrentarán a datos financieros concretos.

El miércoles se publicarán los resultados del gigante estadounidense de memorias Micron Technology. La compañía es un beneficiario directo del auge de la inteligencia artificial, ya que suministra componentes clave para los centros de datos. Una sorpresa positiva tanto en resultados como en previsiones podría proporcionar el impulso necesario para que el índice US100 retome de forma dinámica la zona de máximos históricos, amortiguando la posible presión restrictiva derivada de los datos de inflación PCE del jueves.

Los mercados bursátiles dominados por las grandes tecnológicas (Big Tech) muestran actualmente una elevada resiliencia frente a la política monetaria restrictiva de la Fed, siempre que los sólidos resultados corporativos justifiquen sus elevadas valoraciones. El auge de la inteligencia artificial actúa como una especie de colchón de seguridad frente a una desaceleración económica.

No obstante, históricamente, durante periodos caracterizados por métricas de valoración elevadas, como la relación precio-beneficio (P/E), cualquier señal de desaceleración en el ritmo de pedidos reflejada en los resultados de compañías como Micron, combinada con una lectura de inflación PCE más alta de lo esperado, podría desencadenar una fuerte toma de ganancias, similar a la observada tras la reciente publicación de los datos de NFP o durante la última conferencia de la Reserva Federal.