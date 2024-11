Trigo cae 1,6% por fortalecimiento del dólar estadounidense; posibles lluvias en Rusia 📉Índice del dólar sube 0,5%

Los futuros de trigo en CBOT caen casi un 1,5% hoy, bajando a $540 antes del cambio de contratos de ma帽ana, presionados por un d贸lar estadounidense fuerte. Las lluvias contin煤an entrando en el pron贸stico de 7 d铆as, con gran parte de las Planicies del Sur y la mitad este de EE. UU. recibiendo entre 1 y 2 pulgadas de lluvia.

contin煤an entrando en el pron贸stico de 7 d铆as, con gran parte de las Planicies del Sur y la mitad este de EE. UU. recibiendo entre 1 y 2 pulgadas de lluvia. El informe semanal de progreso agr铆cola muestra un total del 91% del trigo de invierno plantado hasta el 10/11, con una emergencia del 76% , ambos 2 y 3 puntos por encima de lo normal.

muestra un total del plantado hasta el 10/11, con una , ambos 2 y 3 puntos por encima de lo normal. Las calificaciones de condiciones mejoraron un 3%, hasta un 44% gd/ex, y el 铆ndice Brugler500 , que sigue las condiciones del trigo, subi贸 10 puntos hoy, alcanzando 326 , muy por encima de lo normal, pero no extremadamente alto.

mejoraron un 3%, hasta un 44% gd/ex, y el , que sigue las condiciones del trigo, subi贸 10 puntos hoy, alcanzando , muy por encima de lo normal, pero no extremadamente alto. Las lluvias est谩n aliviando la sequ铆a en el trigo desde Nebraska hasta Texas. Seg煤n meteor贸logos estadounidenses, ClimatePredict sugiere patrones clim谩ticos favorables para partes de Ucrania y el trigo ruso. El 铆ndice AO baja ligeramente hoy (negativamente correlacionado con lluvias, lo que indica posibles lluvias en Rusia).

Rusagrotrans de Rusia prev茅 que la superficie de cultivo de trigo de Rusia para la temporada 2025/26 caer谩 al nivel m谩s bajo desde la temporada 2018/19, con 15,4 millones de hect谩reas (38,1 millones de acres). Sin embargo, el mercado reacciona m谩s a los factores a corto plazo, ignorando de alguna manera las perspectivas inciertas a largo plazo para el trigo. El d贸lar m谩s fuerte afecta a CBOT, reduciendo la demanda global de trigo estadounidense "caro". Las posiciones especulativas a largo plazo en el trigo son extremadamente bajas; las posiciones cortas dejaron de caer. Si analizamos el posicionamiento hist贸rico, podemos suponer que el posicionamiento general est谩 bastante bien equilibrado entre los niveles de sobreventa y sobrecompra. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., Compromiso de los operadores de la CFTC 聽 Fuente: xStation5

