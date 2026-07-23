Trigo en niveles no vistos desde 2024: ¿qué impulsa el rally?

El trigo ha vuelto a recordar al mercado que un alimento básico puede convertirse rápidamente en un activo geopolítico. El contrato de septiembre de trigo blando rojo de invierno negociado en Chicago cerró el 22 de julio en 705,75 centavos de dólar por bushel, después de alcanzar 708,25 centavos durante la sesión. Son algo más de 7 dólares por bushel y el nivel más elevado desde 2024.

La cifra resulta llamativa, pero el significado está en la combinación de riesgos. El mercado no está reaccionando a una sola mala cosecha. Está intentando valorar al mismo tiempo la guerra en el mar Negro, la sequía en Estados Unidos, el calor europeo, el coste de los fertilizantes y la fragilidad de las rutas marítimas. Cada problema por separado podría ser absorbido por los inventarios mundiales. La coincidencia de todos ellos cambia la percepción sobre la seguridad del suministro exportable.

El mar Negro vuelve al centro del mercado

El primer detonante es el mar Negro. Rusia y Ucrania son actores esenciales del comercio mundial de trigo. Las últimas ofensivas contra puertos, buques e infraestructuras cercanas a Odesa y al mar de Azov han vuelto a elevar el coste de transportar grano. Algunas navieras han limitado operaciones y las aseguradoras exigen primas mayores o reducen coberturas. El efecto aparece incluso antes de que falte una tonelada de trigo, porque un cargamento que no puede asegurarse, financiarse o embarcarse en plazo deja de estar realmente disponible para el comprador.

La distinción entre producción y exportación es crucial. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que Ucrania puede producir alrededor de 24 millones de toneladas de trigo en la campaña 2026/27 y exportar 14,5 millones. Rusia también conserva una cosecha potencialmente sólida. Sobre el papel, esas cifras ofrecen cierta tranquilidad. En la práctica, una buena cosecha almacenada lejos de un puerto operativo no resuelve las necesidades de Egipto, Turquía, el norte de África o Asia.

Rusia afronta además problemas propios. Los ataques contra infraestructuras energéticas han encarecido y limitado el diésel en regiones agrícolas. Las restricciones de navegación en el mar de Azov complican la salida del cereal y reducen las ofertas que reciben los productores. Una cosecha razonable puede convivir con exportaciones inferiores si faltan combustible, barcos o capacidad portuaria. El mercado está pagando por esa diferencia entre grano existente y grano accesible.

Estados Unidos enfrenta una cosecha más débil

El segundo motor está en Estados Unidos. El informe de julio del USDA proyecta una producción total de trigo aproximadamente un 23% inferior a la del año anterior. El trigo duro rojo de invierno, la clase utilizada habitualmente para panificación y una de las principales del país, podría registrar su menor cosecha desde 1957/58. La sequía en las Grandes Llanuras ha reducido rendimientos, superficie cosechada y calidad. No se trata únicamente de menos volumen, sino de menor disponibilidad de determinados tipos de proteína que no siempre pueden sustituirse con facilidad.

El balance estadounidense para 2026/27 combina menores suministros, uso interno estable y exportaciones sin cambios respecto a la previsión anterior. El resultado son existencias finales más pequeñas. El USDA mantiene las exportaciones en 775 millones de bushels, por debajo del ejercicio anterior. Esa cifra no describe una desaparición del trigo estadounidense, pero sí un colchón más estrecho frente a cualquier sorpresa adicional de demanda o clima.

A escala mundial, la imagen es menos dramática. El USDA calcula una producción de unos 820 millones de toneladas en 2026/27, apenas inferior a su estimación previa. Los inventarios globales siguen siendo considerables y otras regiones pueden compensar parte de las pérdidas. Esto impide asumir que el rally representa necesariamente una escasez general. El problema es dónde se encuentran esas reservas, qué calidad tienen y si están disponibles para el comercio. Una parte importante permanece en países que exportan poco o que priorizan su seguridad alimentaria.

Europa y el clima elevan la incertidumbre

El tercer elemento es el clima europeo. El calor extremo de junio coincidió con fases sensibles de desarrollo de distintos cultivos. Francia, Hungría, España y Alemania han sufrido recortes en sus estimaciones agrícolas. No toda la pérdida corresponde al trigo, ya que el maíz ha recibido un impacto especialmente fuerte, pero el deterioro aumenta la competencia por grano y pienso. Si Europa necesita importar más, deberá competir con compradores tradicionales en un mercado donde el mar Negro ofrece menos seguridad logística.

El clima funciona también mediante expectativas. El trigo puede soportar condiciones secas mejor que otros cultivos, pero una ola de calor durante el llenado del grano reduce peso y calidad. El mercado no espera a que termine cada cosecha para reaccionar. Ajusta precios con imágenes satelitales, informes de campo y previsiones meteorológicas. Si llegan lluvias o los rendimientos reales superan los temores, parte de la prima puede desaparecer con la misma rapidez con la que se creó.

Fertilizantes y costos de producción

Los fertilizantes añaden una cuarta capa. El gas natural es una materia prima esencial para producir amoniaco y urea. La tensión en Oriente Medio, las dificultades de tránsito por Ormuz y el aumento de los costes energéticos encarecen la nutrición de los cultivos. El efecto sobre la cosecha actual es limitado cuando la aplicación ya se realizó, pero influye en las decisiones de siembra y en los márgenes de la próxima campaña. Los agricultores pueden reducir dosis, cambiar de cultivo o sembrar menos superficie si la relación entre el precio del trigo y el fertilizante se vuelve desfavorable.

Aquí aparece una paradoja. Un trigo más caro mejora el ingreso potencial del productor, pero combustible, fertilizante, seguros y financiación también cuestan más. La subida del futuro no se convierte íntegramente en beneficio. En Rusia y Ucrania, la logística absorbe una parte creciente del precio. En Estados Unidos, la base local puede mantenerse débil si existe abundancia regional o falta capacidad de transporte. El contrato de Chicago expresa una expectativa global, no la rentabilidad exacta de cada explotación.

La participación financiera puede amplificar el movimiento. Cuando el precio supera referencias que no visitaba desde 2024, los fondos que mantenían posiciones bajistas deben recomprar contratos y los modelos de tendencia aumentan exposición. Ese flujo puede acelerar el rally sin que el balance físico cambie de un día para otro. También hace que la corrección sea más brusca si aparece una tregua, mejora el clima o el USDA eleva las cosechas.

Impacto para consumidores y países importadores

Para los consumidores, el paso del futuro al precio del pan no es inmediato. El trigo representa solo una parte del coste final, junto con molienda, energía, transporte, envase, salarios y distribución. Además, fabricantes y molineros utilizan coberturas que retrasan el impacto. Un rally de varios días puede no llegar al supermercado. Una subida sostenida durante meses, acompañada por energía y fertilizantes caros, sí aumenta la probabilidad de revisiones en harina, pasta, pan y alimentación animal.

Los países importadores son más vulnerables. El trigo tiene un peso elevado en la dieta y en los programas de subsidios de varias economías emergentes. Una factura mayor puede deteriorar balanzas externas y presupuestos públicos. Si además se aprecia el dólar, el coste en moneda local crece incluso sin otra subida del futuro. La experiencia de 2022 mostró que el riesgo no reside únicamente en la cosecha, sino en las respuestas políticas. Restricciones a la exportación y compras preventivas pueden agravar una tensión inicialmente manejable.

El mercado está lejos de los extremos alcanzados tras la invasión de Ucrania en 2022. Esa comparación ayuda a mantener perspectiva.

Niveles técnicos y escenarios para el trigo

En gráfico de cuatro horas, mientras el precio se mantenga por encima de 690, podemos buscar oportunidades de entrada en los retrocesos. En cambio, una ruptura por debajo de 666,70 comenzaría a debilitar seriamente la estructura alcista desarrollada desde junio.



Fuente: xStation5

Las reservas mundiales y la capacidad de otros exportadores ofrecen amortiguación. Australia, Canadá, Argentina y la Unión Europea pueden modificar el equilibrio si sus cosechas evolucionan favorablemente, aunque no todos producen la misma calidad ni entregan en las mismas fechas. Será también util observar si los contratos mantienen esa zona después de conocerse los rendimientos reales, el ritmo de exportación del mar Negro y las próximas revisiones del USDA. Una cotización alta con embarques deteriorándose confirmaría tensión física. Un precio alto acompañado por mejoras logísticas sugeriría una prima principalmente geopolítica.

En un escenario favorable para los precios, los ataques portuarios continúan, las exportaciones rusas y ucranianas se retrasan, el calor reduce rendimientos y los fertilizantes permanecen caros. El trigo podría conservar la prima y trasladar presión a la alimentación. En un escenario intermedio, los inventarios globales compensan los problemas regionales y el mercado se estabiliza mientras espera datos de cosecha. El escenario bajista surgiría con una desescalada en el mar Negro, reapertura de rutas, mejores rendimientos y ventas agresivas de exportadores alternativos.

El rally tiene, por tanto, fundamentos más sólidos que una simple ruptura de precio, pero mezcla hechos observados con riesgos todavía potenciales. Estados Unidos sí afronta una cosecha claramente menor y el transporte del mar Negro sí se ha vuelto más peligroso. La magnitud final de las pérdidas europeas, la continuidad de los ataques y el impacto de los fertilizantes pertenecen todavía al terreno de los escenarios. Esa distinción será decisiva para saber si el trigo ha iniciado una fase duradera de precios altos o si está incorporando por adelantado demasiadas amenazas a la vez.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.