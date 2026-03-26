Trump advierte a Irán; los mercados bajo presión mientras el petróleo repunta

- Trump endurece su postura y cuestiona la posibilidad de negociar con Irán.
- Aumentan los riesgos geopolíticos y las amenazas en rutas clave como Bab el-Mandeb.
- El mercado entra en modo defensivo y el petróleo sube por mayor prima de riesgo.
- Trump endurece su postura y cuestiona la posibilidad de negociar con Irán.
- Aumentan los riesgos geopolíticos y las amenazas en rutas clave como Bab el-Mandeb.
- El mercado entra en modo defensivo y el petróleo sube por mayor prima de riesgo.
Durante una reunión de gabinete, Donald Trump intensificó significativamente su retórica contra Teherán. “Irán está rogando por un acuerdo, no yo”, declaró el presidente, agregando que el país debería haber cerrado un pacto hace cuatro semanas. Además, Trump admitió abiertamente que ni siquiera está seguro de estar dispuesto a negociar con Irán en este momento. El mandatario también señaló que Irán aún tiene la oportunidad de abandonar sus ambiciones nucleares, pero advirtió: “Mientras tanto, seguiremos atacándolos”.
Al mismo tiempo, la Administración Marítima de Estados Unidos advirtió a las embarcaciones sobre los riesgos en el estrecho de Bab el-Mandeb ante amenazas vinculadas a Irán y a los hutíes. Trump confirmó además que Estados Unidos derribará “la mayoría” de los drones iraníes.
Reacción del mercado
Los mercados reaccionaron de inmediato a estas declaraciones, con un claro giro hacia activos defensivos. El aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán está impulsando directamente la prima de riesgo en los precios del petróleo y reduciendo el apetito por activos de riesgo. Cualquier incertidumbre en torno a un posible acuerdo nuclear o comercial con Teherán refuerza la percepción de que el riesgo de una escalada militar sigue siendo elevado.
Los precios del petróleo están subiendo tras los comentarios de Trump, reflejando el impacto directo de la geopolítica en los mercados energéticos. Fuente: xStation
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