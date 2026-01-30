Trump autoriza aranceles a países que suministran petróleo a Cuba

Pemex envía ~20.000 barriles diarios a Cuba; la medida complica la revisión del T-MEC a finales de año.

Trump firmó orden ejecutiva para imponer aranceles a países que provean petróleo a Cuba ; México es el principal objetivo.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a productos de países que suministren petróleo a Cuba, intensificando la presión económica sobre la isla y poniendo a México nuevamente en la mira de Washington. Paralelamente, EE.UU. flexibilizó sanciones a Venezuela y el país sudamericano reformó su ley petrolera para atraer inversión extranjera.

Trump ordena identificar y sancionar proveedores de petróleo a Cuba

La orden ejecutiva ordena primero identificar qué países proveen combustible a Cuba para luego determinar los aranceles adicionales que se impondrán a sus exportaciones hacia Estados Unidos. Aunque no se especificaron tasas arancelarias concretas ni los países afectados, el objetivo principal es evidente.

"El gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos", escribió Trump en la orden. "El régimen se alinea con, y les brinda apoyo, a numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos".

En redes sociales, el mandatario había anticipado su postura de manera contundente: "NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA. ¡CERO!", declaró a principios de mes, instando a los líderes de la isla a "llegar a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde".

México como principal proveedor de petróleo a Cuba

México se ha convertido en el principal proveedor extranjero de petróleo a Cuba en los últimos años, llenando el vacío dejado por la caída de los envíos venezolanos. Según datos de Bloomberg, la petrolera estatal Pemex envió un promedio de un barco por mes a Cuba durante el año pasado, equivalente a aproximadamente 20.000 barriles diarios de crudo.

La orden de Trump se produjo apenas horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum describiera como "cordial" una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, centrada en temas comerciales y sin abordar el asunto cubano.

La oficina de Sheinbaum declinó comentar sobre el anuncio y señaló que lo abordaría en su conferencia de prensa del viernes. La amenaza vuelve a colocar a México, el principal socio comercial de Estados Unidos, en una posición delicada. Ambos países, junto con Canadá, tienen previsto revisar el pacto comercial T-MEC a finales de este año, con importantes implicaciones para la economía mexicana impulsada por las exportaciones.

Crisis energética y presión diplomática

La situación energética de Cuba se ha deteriorado significativamente. La isla dependía de Venezuela para más de un tercio de sus necesidades petroleras, pero esos envíos se interrumpieron tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses a principios de enero y la subsecuente presión de Washington sobre el gobierno interino venezolano para que cese el apoyo energético a La Habana.

Los apagones y las colas para conseguir gasolina se han prolongado cada vez más en la isla. Diplomáticos europeos han expresado preocupación por una posible crisis humanitaria si se continúa privando de combustible al país.

Venezuela abre su sector petrolero a inversión extranjera

En un giro paralelo, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma legislativa que facilitará la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera del país, actualmente controlada en gran medida por la estatal PDVSA.

La reforma, respaldada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, permitirá a compañías extranjeras gestionar yacimientos petroleros bajo su propio riesgo y costo, abriendo la puerta a la inversión estadounidense que Trump ha solicitado reiteradamente desde la captura de Maduro.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y la nueva legislación busca maximizar su explotación con capital extranjero.

El mismo día, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza a empresas estadounidenses a realizar ciertas actividades relacionadas con la exportación, compra, venta, almacenamiento y transporte de petróleo venezolano, entre otras operaciones.

Trump también anunció la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, dos meses después de emitir una directiva advirtiendo a aerolíneas y pilotos que evitarán sobrevolar el país.

_______________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí